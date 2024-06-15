要教训欧洲又不能引发贸易战 中国能打的牌不多

来源：彭博社

在欧盟宣布对中国电动汽车征收额外关税后，中国可能会对欧盟采取有限且有针对性的报复；北京方面担心，如果采取较强有力的回应可能会适得其反。

欧盟下个月开始拟对进口的电动汽车征收额外关税，新税率最高将达48%；来自中国的进口激增下，美国、土耳其和其他国家都已采取行动设限。在周三宣布这一消息后，中国商务部及中国欧盟商会都抨击布鲁塞尔的这项举措。

虽然报复可能有助于阻止世界各地采取进一步的贸易保护行动，但北京方面面临的风险是，反应过激会鼓励跨大西洋进一步结盟，反制中国——不利国家主席习近平鼓励欧洲“战略自主”的作为。

研究公司Trivium China的经济分析师Joe Peissel表示，如果中国以激进的关税作为回应，就有可能引发一场贸易战。他说，北京迫切希望避免这种情况。

总部位于柏林、专注于中国的研究机构Merics预测， 中国的报复将集中在起司和猪肉等农产品上。欧盟对电动汽车发起反倾销调查后，北京方面启动对原产于欧盟之白兰地的调查。曾向布鲁塞尔施压，要求对中国电动汽车采取行动的法国，是主要的白兰地出口国。

中国可能考虑对配备大排量发动机的进口汽车上调暂定关税至最高25%，但只会影响德国车企在中国销售的一小部分。

Merics首席分析师Jacob Gunter周四在一份报告中 写道，北京不会针对仍需要的欧盟产品出手。他说，这些商品包括机械、化学品和医疗技术产品。