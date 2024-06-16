久经考验的欧洲央行面对法国市场动荡相当淡定 官员称没理由感到恐慌

来源：彭博社

作者：Mark Schroers、Alexander Weber

根据知情人士透露，欧洲央行的官员认为没有理由对过去几天席卷法国的市场动荡感到恐慌。

此番波动使得法国和德国10年期国债收益率之差创纪录最大单周升幅，并令法国股市市值蒸发逾2,000亿美元。但据知情人士表示，决策者仍认为形势在掌控之中，截至周五甚至没有考虑过讨论危机工具。由于讨论未公开，知情人士要求匿名。

欧洲央行发言人不予置评。

法国总统马克龙在欧洲议会选举惨败后决定提前进行国民议会选举，以试图阻止他的极右翼竞争对手勒庞崛起。市场随后爆发动荡。

市场反应不仅限于法国。意大利等其他欧元区成员国的债券利差也在扩大。对于欧洲央行来说，任何蔓延的可能性都或会唤起对该地区过去十年主权债务危机的回忆。

如果动荡失控，欧洲央行将面临困境，并迫使官员考虑使用危机工具。作为欧元区第二大经济体，法国经济的体量可能需要从未尝试过的干预规模，并且任何行动都将取决于下一届政府的履约情况。

官员们上一次不得不采取紧急措施还是在两年前，当时决策者即将开始加息的前景导致意大利国债收益率飙升。

法国财政部长勒梅尔本周警告说如果勒庞的民族主义政党获胜，则可能爆发债务危机，他还称新成立的左翼联盟如果获胜，或将导致法国退出欧盟。与此同时，法国央行行长Francois Villeroy de Galhau表示，下一届政府必须迅速澄清其经济政策。

虽然经历过前十年主权债务危机的欧洲央行早已习惯了动荡，但其采取紧急行动的必要性却越来越低。

2022年6月时，决策者在响应意大利债券危机方面行动十分迅速。

几天之内，欧洲央行行长拉加德便在伦敦一家酒店的地下室召开了一次危机会议，以确保就一项旨在防止欧元区分裂的新危机工具——所谓的传导保护工具(TPI)——达成协议。

这项工具的创建和其他工具的存在可能是让决策者保持乐观并继续观望的一个宽慰因素。

然而，最近的市场动乱导致越来越多投资者和分析师讨论TPI的潜在启动条件，即便许多人对此持高度怀疑态度。

“如果法国严重的财政失误引发收益率差剧烈变动，欧洲央行可能不愿意立即使用这一工具，”贝伦贝格银行首席经济学家Holger Schmieding本周在一份报告中写道，并称这将在欧洲央行内部和欧洲政坛引起“很大争议”。

负责欧洲央行市场操作的执行理事会成员Isabel Schnabel在6月初关于财政和货币政策的演讲中表示，TPI“仅适用于奉行健全和可持续财政和宏观经济政策的国家”。当时欧盟尚未进行选举，马克龙也还没出人意料地决定提前进行国民议会选举。

她强调欧洲央行无法用这个工具来应对“国家基本面导致的持续紧张局势”。

当被问及法国局势，拉加德周五向记者表示她不想评论国内的政治局势。

她在克罗地亚杜布罗夫尼克表示，“我只想说欧洲央行有责任履行使命，控制通胀，令通胀率回到目标水平，这就是我们要做的事情。”