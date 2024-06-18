前国安顾问为特朗普出谋划策：断绝与中国的经济关系并重启核武试验

来源：彭博社

特朗普的前国家安全顾问在一篇迄今最详尽描绘了这位共和党候选人若如愿重返白宫后外交政策可能是何样的文章中说，美国应切断与中国的所有经济联系、考虑将整个海军陆战队部署到亚洲并重新启动核武器实弹试验。

特朗普任内的最后一位国家安全顾问罗伯特·奥布莱恩在《外交事务》杂志即将发表的一篇文章中详细阐述了这些建议。如果特朗普在11月再次胜选，奥布莱恩可能还会出任高级官员。虽然他是一个强硬派并推动了特朗普执政后期形成的对华鹰派立场，但他此次开出的方子远远超出了他当时公开主张的程度。

“因为中国寻求削弱美国的经济和军事实力，华盛顿应该以牙还牙，”奥布莱恩在文章中最爆炸性的政策建议部分写道，“实际上，华盛顿应该寻求让经济和中国脱钩。”

现在无法确定特朗普是否会采纳奥布莱恩在文中提出的对华政策建议，尤其是考虑到中美经济的交织程度，这样做会对美国和全球都产生重大冲击。

奥布莱恩最近表示他仍与特朗普保持着“定期联系”，这几个月他更频繁地出现在公众舞台，与以色列总理内坦亚胡会面并批评总统拜登，称对驻伊拉克和叙利亚美军遇袭的回应力度不够。

这篇文章只是前特朗普政府官员和保守派智库一系列此类建议中的最新一篇。但奥布莱恩以前的角色和他回归的前景使这种说法比其他人更有分量。

协助奥布莱恩撰写这篇文章的特朗普和乔治·W·布什时期国务院政治任命官员Christian Whiton说，奥布莱恩给了特朗普竞选团队顾问Susie Wiles一份副本。Whiton还说，Wiles向特朗普展示了一个打印出来的版本。特朗普的竞选团队曾表示，只有特朗普才能对他的政策计划发表权威看法，这次该团队暂未置评奥布莱恩的建议。

这篇超过5000字的文章认为特朗普提出的对中国商品加征60%关税应该只是第一步，接下来还应有更强硬的措施，比如对任何可能为中国所用的技术实施更严格的出口管制。

他还主张对中国大陆发起军事挑战。奥布莱恩建议美国帮助印尼、菲律宾和越南扩充军队，增加对台湾的军事援助并加强在该地区的导弹防御和战斗机保护系统。