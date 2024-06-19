多位美联储官员敦促对降息保持耐心 少数人给出了时间线暗示

来源：彭博社

作者：Reade Pickert

多位美联储官员周二强调在降低利率之前需要看到更多通胀降温的证据，两位决策者对可能的行动时间提出自己的见解。

美联储理事Adriana Kugler表示，如果经济发展如她预期所料，“今年晚些时候”降息可能是合适之举。圣路易斯联储行长Alberto Musalem在上任以来首个重要政策演讲中表示，可能需要观察几个季度才能获得支持降息的数据。

纽约联储行长John Williams和里士满联储行长Thomas Barkin未提供降息的具体时间框架，但所有官员都强调了经济数据在指引政策方面的重要作用。

在2023年下半年物价压力迅速降温后，今年第一季度通胀率突然回升令美联储感到意外。虽然最近的数据令人鼓舞，但决策者仍然保持谨慎心态。波士顿联储行长Susan Collins周二重申，不应该对一两个月的乐观消息反应过度。

这种谨慎态度在上周发布的点阵图预测中显而易见，当时四位官员预测2024年不会降息。

圣路易斯联储行长Musalem表示，“一段时间内需要保持持续的通胀降温、需求放缓以及供应增长，这样我才能对降息变得有信心，这些情况可能要几个月，甚至几个季度才能显现出来”。

最近的一系列经济报告显示经济喜忧参半，尽管就业增长强劲，但消费支出受到抑制，通胀在一季度意外加速后降温。周二公布的数据显示，5月份美国零售销售几乎未见增长，前几个月数据也被下修。

“我认为当前的货币政策立场足够紧缩，有助于给经济降温并使通胀率回到2%，同时不会导致经济活动急剧萎缩或劳动力市场显著恶化，”Kugler说。