李强访问马来西亚抛出橄榄枝 安华力求在中美之间取得平衡

来源：彭博社

作者：Anisah Shukry

在中国国务院总理李强对马来西亚为期三天的访问期间，中国和马来西亚承诺深化经贸关系，推进重大项目建设。

马来西亚总理安华的办公室周三表示，两国就经济和贸易合作计划达成一致，该计划将持续到2028年。安华在X平台上发帖称，他和李强见证了14份谅解备忘录和协议的签署，这标志着两国大大拓展合作。

根据新华社报道，中国表示愿与马来西亚合作推进东海岸铁路等重大项目建设。马来西亚正在考虑将这个500亿令吉的中国“一带一路”项目延伸到靠近泰国边境的地方。

新华社报道，安华和李强还同意，中国与有关亚细安国家应自主妥善处理南中国海问题。越南、菲律宾、文莱、马来西亚和台湾均主张对该海域部分地区拥有主权，在哪些主张有效的问题上，与北京存在纷争。

李强此行为中国总理2015年以来首次访问马来西亚，在美中竞争加剧之际，对于坚持中立的国家，北京希望深化关系。 安华对马来西亚的定位是美中两国投资的目的地，在全球供应链重塑之际，马来西亚承诺投入至少250亿令吉支持其半导体行业。

“李强总理和我都认同进一步加强我们两国之间深厚联系和友谊的重要性，”安华在X平台上发帖称，“我鼓励在马来西亚建立更多战略伙伴关系，以及进行高价值投资。”

最近几周，马来西亚宣布了来自美国和中国的一系列科技相关投资承诺，其中包括字节跳动、谷歌和微软。马来西亚与这两个国家都存在政治分歧，与中国是在对南中国海的主张，与美国是在以色列-哈马斯冲突上的立场。

安华办公室周三表示，马来西亚和中国将成立联合工作组，旨在确保两国之间商品无缝流通。签署的其他谅解备忘录还包括数字经济、绿色发展以及向中国出口新鲜榴莲方面的合作。官员们还表示将进一步讨论签证豁免事宜。

马来西亚外交部表示，自2009年以来中国一直是马来西亚最大的贸易伙伴。李强的访问恰逢中马建交50周年。