刀尖上的舞蹈能持续多久 美股盛宴全靠科技巨头支撑

来源：彭博社

如果剔除掉少数几家持续推动标普500指数走高的大型科技股，大盘的涨势看起来已经是强弩之末。

随着指数从一个纪录高位迈向下一个纪录高位，参与到今年上涨盛宴的股票数量变得越来越少。据彭博汇编的截至上周末的数据，近三分之一成份股在过去一个月中触及月内低点，数量远远超过推动股指上涨的股票。事实上，只有3.2%的成份股探至一个月高点，其中包括苹果及最近市值跃居全球第一的英伟达。

“空头正进入市场，而多头还在刀尖上跳舞，”Financial Enhancement Group的技术分析师兼投资组合经理Andrew Thrasher表示。“现在几乎一切都依赖于英伟达和苹果。不用怎么大动干戈就能让这个市场下跌”。

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虽然标普500指数今年以来有31家成份股创纪录新高，但非科技类公司寥寥无几。据彭博行业研究股票策略师Gillian Wolff汇编的数据，按中值计算，过去三个月该指数市值最大的10支成份股涨幅17%，其余成份股下跌1.3%。

一系列指标显示市场广度仍然不足，给大盘涨势的持久力带来不确定性。

交易价格在50日移动均线上方的标普500指数成份股所占比例正在下降，从3月底的85%和1月的92%降至周一的47%。一项衡量美国股市总体仓位的指标也徘徊在多年高点附近，让人担心投资者可能几乎没有空间来增持仓位。