勒庞势力的崛起 将使法国债市陷入多年的痛苦当中

来源：彭博社

债券投资者未来几年或将提高对法国政府债券的利率要求，政权更迭可能对欧洲第二大经济体产生深远影响。

即使勒庞的国民联盟在即将举行的投票中未能获得绝对多数，但苏黎世保险和Neuberger Berman表示，市场购买法国国债时会继续要求更高的收益率。法国兴业银行等其他机构预计，政局不明朗对债券的压力将持续到2027年总统大选。

自马克龙决定提前举行议会选举以来，法国较德国的10年期国债收益率差已上涨超过30个基点，目前已稳定在略低于80个基点的水平，上一次达到这一水平还是十多年前欧元区主权债务危机期间。

苏黎世保险首席市场策略师Guy Miller表示，“我只是认为法国债券的利差不会再回到过去水平。”

市场重新定价的驱动因素有两个。勒庞领导的国民联盟在民调中遥遥领先，尽管法国债务负担方面的担忧与日俱增，但国民联盟还是推崇耗费资金的一些预算措施。不过最近几天该政党一些承诺有所收敛，以便在经济问题上获得更多支持。

另一因素是市场的担心，至少在一定程度上担心极右翼势力的崛起会破坏与欧盟的关系，有朝一日对欧元区的生存构成挑战。

法国债券收益率是否可能稳定在较高水平对经济有着深远影响。法国财政部估算，发债成本增加，将使政府每年多花费8亿欧元（8.59亿美元）。如果这种水平持续下去，五年后每年的成本将增加约40亿至50亿欧元，十年后将增加90亿至100亿欧元。

法国兴业银行警告称，即使马克龙的政党在未来几周意外获得议会多数席位，这种风险溢价也可能会持续下去。极右翼势力增强，仍可能使立法过程复杂化并阻碍改革。

即使在市场的“最佳情景”，即马克龙政党占据多数的情况下，“法国债券的特殊溢价可能会缩小，但不会完全消失，”法国兴业银行利率策略主管Adam Kurpiel表示。

他补充道，在这种情况下，法国较德国的利差可能收窄，但不会低于50-55个基点，而如果国民联盟获胜，利差可能会在75-90个基点区域找到新的平衡。