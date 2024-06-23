金砖扩员势头难挡 更多亚洲国家表示有意加入

来源：彭博社

作者：Philip Heijmans

本周，俄罗斯总统弗拉基米尔·普京和中国国务院总理李强各自在东南亚国家结束会晤，地区国家纷纷表达出渴望加入金砖国家的意愿，将此视作因应西方牵头体制的一个桥头堡。

马来西亚总理安华在李强访问该国前接受中国媒体采访时宣告了加入金砖国家的意图。在成功吸引了全球南部国家（包括通过提供融资渠道和一个独立于华盛顿影响力的政治平台）后，金砖国家规模今年扩大了一倍。

泰国上个月宣布也希望申请加入金砖国家。该国外长玛里上周告诉记者，金砖国家“是泰国一直以来渴望参与的一个南南合作框架”。

在中美竞争日渐激烈的背景下，对于想要缓解经济风险的国家来说，加入金砖是化解紧张形势的一种尝试。东南亚许多国家经济上依赖与中国的贸易，同时也拥护华盛顿的安保存在和投资。

但是，成为金砖国家的一员也是表露对于美国牵头的国际秩序和重要机制的沮丧之情的一种方式，例如世界银行、国际货币基金组织(IMF)等机构依然在西方强国的牢牢掌握之下。

“我们中的一些人，包括像我这样的人，认为我们需要为不公平的国际金融和经济架构寻找解决方案，”前马来西亚外交部长赛富丁在接受采访时表示。“因此，金砖很可能是发挥一定制衡作用的途径之一。”

金砖扩员

多年来只有五个成员的金砖在今年1月迎来了伊朗、阿联酋、埃塞俄比亚和埃及等国的加入，主要是中国试图提升国际影响力所推动的成果。

增添新成员的势头仍在持续。尽管美国和欧洲力图阻止其他国家与俄罗斯接触，但有12个非成员的代表本月在俄罗斯参加了金砖对话。其中包括与美国长期以来关系不佳的古巴和委内瑞拉，但也包括土耳其、老挝、孟加拉国、斯里兰卡和哈萨克斯坦等国家。

一并出席的还有越南。越南去年升级了与美国的关系，被视为对北京在该地区日益上升的影响力的反击。该国官方媒体越南之声上月表示，河内一直以“浓厚的兴趣”关注着该组织的进展。

“越南随时准备参与全球和地区多边机制，并作出积极贡献，”越南外交部发言人当时表示。

在今年扩员之后，金砖国家计划邀请非成员国参加10月在俄罗斯喀山举行的下一次峰会。仅仅举办这次活动就让俄罗斯有机会向世界展示，该国并没有因为俄乌战争而完全被西方孤立。

“华盛顿不喜欢金砖，这不是什么秘密，尤其是其成员包括伊朗和俄罗斯，”原美国驻印尼、缅甸和亚细安大使Scot Marciel表示。

他同时表示，阵营规模越大，在关键问题上达成共识的可能性就越小。“我的感觉是，华盛顿可能不乐见泰国和马来西亚的加入，但我也不认为这会引起巨大的反感。”

美国国务院的官员没有立即回复置评请求。