中国多地政府母基金“迎新” 上百亿元投向哪里？

来源：中新社

记者：夏宾

国家前脚“发令”，地方立马跟进。

中国国务院办公厅印发的《促进创业投资高质量发展的若干政策措施》6月19日对外公布。其中明确提到发挥政府出资的创业投资基金作用，通过“母基金+参股+直投”方式支持战略性新兴产业和未来产业。

6月21日，江苏省宣布启动省级战略性新兴产业母基金，资金来自财政和国企，总规模500亿元人民币，该基金被定位为“耐心资本”。同日，广州发布100亿元天使母基金，依托于广州金控集团设立。广州金控集团分别由广州市人民政府及广东省财政厅持股，广州市人民政府的持股比例超90%。

这意味着，在中国遍地开花的政府母基金中，又有百亿级别的新资金入场。据中新社记者不完全统计，自2023年以来，已有青海省、重庆市、杭州市、合肥市、深圳市等多地宣布设立各自的政府母基金，总体金额在千亿元级别。

此次江苏的百亿元新资金要怎么投？据悉，伴随着500亿元母基金的设立，江苏省一个三层基金架构搭建完成：省级母基金与设区市、省属企业合作设立三类产业专项基金，产业专项基金还将进一步吸引产业资本、社会资本、保险资金、社保基金等合作，设立一系列产业子基金。

最新消息显示，江苏省战略性新兴产业母基金拟合作设立的首批产业专项基金共14只，总规模506亿元。其中，省级母基金出资126.5亿元。

各设区市也都选择了主导优势产业或重点发展产业作为基金投资方向，如南京市的软件信息和新型电力、苏州市的生物医药、无锡市的集成电路等，设区市通过组建产业专项基金，推动优势战略性新兴产业进一步高质量融合、集群化发展。

根据官方信息，广州的100亿元天使母基金锚定广州“3+5+X”战略性新兴产业和未来产业，聚焦新领域新赛道，重点投向种子期、天使期项目，通过“母子基金”+直投等方式，吸引社会资本、长期资本、境外资本支持广州市战略性新兴产业和未来产业。

具体看，上述产业包括新一代信息技术、智能与新能源汽车、生物医药与健康、智能装备与机器人、轨道交通、新能源与节能环保、新材料与精细化工、数字创意等。

中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军对中新社记者表示，相比过去由财政直接投项目，政府设立母基金的投资模式中，母基金的体制、制度、设计等方面的安排都更适宜，市场化程度也会更高。

“关键在于要找到优秀人才，在某个领域有能力的投资人来参与基金的管理，会有更前瞻和更专业的眼光来判断项目，这样资金的使用效率会更高，带动效应会更好。”赵锡军说。

值得注意的是，江苏省专门强调这一省级母基金的定位为“耐心资本”，其中有何深意？

在赵锡军看来，江苏省母基金投资方向为战略性新兴产业，这些产业通常具有很好的发展前景、是未来的主导产业。但从当下到未来，产业要经历不同的发展阶段，不断成长再到成熟，显然资金的投资时间会更加长远，“耐心资本”的定位显示出江苏在培育新质生产力上的“长期主义”。

南方科技大学副校长、南方科技金融研究院院长金李认为，培养耐心资本，政府需采取多维度策略。首先，应培育长期投资文化，引导投资者重视长期价值，而非短期利益。省级母基金应在引领这一文化变革中发挥关键作用。

其次，政府应通过税收优惠、简化审批、提供信用支持等政策，激励长期投资，稳定社会资本的信心。

同时，完善资本市场体系，为长期投资提供多元化退出途径，如并购、股权转让等，缺乏退出机制将阻碍社会资本的长期投入。