彭博：中美科技战正酣 华为在华盛顿却有一个秘密盟友

来源：彭博社

作者：Kate O’Keeffe

去年11月，美国知名科学学会Optica的首席执行官Elizabeth Rogan访问中国，学会内部和社交媒体都进行了宣传报道，但根据彭博新闻社获得的相关通讯和文件，Rogan行程的重要一站却被略去了，那就是她对华为技术有限公司总部的参访。

到今年4月时，Rogan在华为的低调会晤便成为了告密者申诉的内容之一，告密者揭露了Optica与这家成为美国国家安全官员关注焦点的中国电信巨头之间日渐紧密的伙伴关系。

分析Optica内部记录可以发现，这一盟友关系的深度远超公众认知，尽管美中围绕科技问题的紧张关系不断升级，但华为与Optica的关系几十年来不断“开花结果”。

彭博新闻社5月份曾报道，华为在秘密资助一个由Optica的基金会所运营的研究竞赛。这一安排使得华为在相关美国大学不知情的情况下，资助价值数百万美元的尖端研究，其中包括禁止研究人员收取华为资金的院校。

消息披露后，美国国会启动调查，总部在华盛顿的Optica也决定退还华为为项目承诺的资金，并将公司代表从评审小组中除名。

外界对于这一资金安排的审视给双方的伙伴关系造成了冲击。尽管华为在美国遭遇重重围堵，但这一伙伴关系实质上使其保留了接触美国顶尖科学家资源的渠道。例如，根据彭博的最新分析，华为通过Optica竞赛秘密资助的六位美国研究人员中，至少三人在同期赢得了美国国防部的资金支持。

Optica一名员工4月4日向其总法律顾问提交投诉，援引该集团的告密政策，谈到Rogan前往华为总部的“未披露”行程，并对该公司在挑选哪些科学家通过竞赛可获得资助方面所发挥的作用表达了关切。该告密者还宣称，竞赛可能会削弱美国政府所资助的工作，包括美国国防部下属国防高级研究计划局(DARPA)所支持的行动。

这位申诉人称，“我相信，由DARPA和其他机构资助的研究，以及美国政府享有特定权利的专利已经”通过该竞赛“被有意地出口给了华为，因而出口给了中国政府”，他并未进一步详细阐述。

Optica的一位发言人称，这种说法“纯属错误”，“从未由或通过Optica向华为或任何政府实体提供过任何研究”。在6月3日致员工的内部通函中，Rogan表示，该集团在“积极评估我们的政策，以确保最佳实践和最大透明度”。

华为的一位发言人在声明中称，公司资助Optica品牌研究竞赛，目的是“激励年轻科学家、鼓励学术交流，并促进全球知识共享”。他并没有回应与彭博最新调查发现相关的问题。

Optica的发言人称，该集团之所以没有公开Rogan访问华为是因为它是“两周行程末尾的非正式礼节性停留”。他表示，Rogan“已经发布了两份内部通报，说明此行要点，当时认为再发布第三份就过多了”。