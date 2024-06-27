法国议会选举对巴黎奥运会影响几何？

来源：中新社

记者：李洋

6月26日是巴黎奥运会倒计时一个月。而法国政坛目前的关注焦点已转移到议会选举上。这场出乎意料的选举对巴黎奥运会将产生什么样的影响，受到外界关注。

目前距离法国议会选举首轮投票仅剩不到一周时间，各主要党派加紧投入选战拉票。根据近期民调，法国极右翼党派国民联盟的支持率超过30%，仍然领先其他各党派；极左翼主导的左翼联盟支持率接近30%位居第二；法国执政党阵营支持率为20%左右位居第三。

法国总理阿塔尔25日晚代表执政党阵营与极右翼党派国民联盟领导人巴尔德拉及极左翼党派“不屈的法兰西”代表邦帕尔展开激烈的电视辩论，三人在诸多问题上分歧尖锐，表明执政党阵营与极右翼和极左翼党派之间的深刻矛盾。

法国舆论普遍认为，如果法国执政党阵营输掉议会选举，总统马克龙可能将不得不任命来自对立阵营的党派领导人来担任总理，这样就会给奥运会冲刺阶段的筹备工作带来不确定性。

国际奥委会主席巴赫仍然表达了他对法国举办奥运会的充分信心，指出议会选举不会影响奥运会。巴黎奥组委主席埃斯坦盖也表明了同样乐观的态度。

但奥运会的筹备工作目前还有很多艰巨任务要完成，最棘手的仍是安保问题。7月26日的奥运会开幕式按计划将在塞纳河上举行，需要调遣大批警察和安全部队人员来确保安全。巴黎大区议会副主席贝什纳尔对政府部长及其管理团队因议会选举可能发生变动从而带来的相关问题感到忧虑，尽管内政部长达尔马宁表示人们不必对此感到担心。

现年28岁的国民联盟领导人巴尔德拉现在与总理宝座的距离可能比以往任何时候都要近。法新社等多家媒体已将他列为议会选举后的总理热门人选之一。如果他担任总理，预计将会有一系列的政府人事任免，具体负责奥运会筹备的现任体育部长卡斯特拉届时是否能够留任还是未知数。

此外，如果巴尔德拉担任总理，也可能会引发涉及与奥运会相关的争议。巴黎大区的塞纳-圣但尼省是奥运会场馆相对集中的地方，该省的左翼力量一向强大。来自左翼社会党的塞纳-圣但尼省省议会主席多塞尔已明确表示，不仅要阻止巴尔德拉出任总理，也要阻止他参加奥运会仪式。

巴尔德拉本人目前总体上不反对现任政府在奥运会筹备工作上的安排，他曾表示对服务奥运会的国家部门“有信心”，并宣称如果国民联盟赢得议会选举，不会在奥运会筹备工作安排上做出改变，并强调奥运会“必须取得重大成功”。

执政党阵营希望通过奥运会争取选民在议会选举中的支持，这也被认为是马克龙的最初考量。马克龙稍早前曾表示，他不认为选民想要一届“看起来很糟糕”的奥运会；“法国人关心法国的形象”。不过奥运会能为执政党阵营争取到多少选票，目前还很难说。在25日晚阿塔尔与极左翼、极右翼党派人物电视辩论期间，主要关注点几乎全部在民生问题上，奥运会并不是辩论焦点。

此次法国议会选举将举行两轮投票，首轮投票在6月30日举行，第二轮投票在7月7日举行，第二轮投票结束后，距离奥运会开幕仅剩不到三周。一个稳定并且能够保障政策连贯性的政府班底无疑会对奥运会的顺利举办发挥重要作用，而这在相当程度上要取决于议会选举产生什么样的结果。