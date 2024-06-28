冲突螺旋式上升 以黎局势走向何方？

来源：中新社

作者：肖玉笛

近期以色列与黎巴嫩真主党矛盾升级。以色列总理内坦亚胡表示，加沙地带的战争将很快进入“新阶段”，未来可能把部分军事力量调整至以黎边境。内坦亚胡为何将目光转向真主党？以黎局势会否恶化？

冲突螺旋式上升

去年10月7日以来，为策应巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯），真主党频繁向以色列发射火箭弹和炮弹，并表示加沙地带不停火，便不会停止袭击以色列；以色列则以空袭和炮击回击。

据国际移民组织统计，目前已有9.5万黎巴嫩人离开边境，以色列也从边境城镇疏散了6万民众。

中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天认为，内坦亚胡将矛头转向真主党，主要有两方面考量。一是以北部居民长时间无法返回定居点，生产生活秩序受到严重影响，内部压力迫使他去解决边境问题；二是内坦亚胡面临大量反对声音，随着加沙冲突向低烈度转变，他可能会将扩大其他冲突作为维持政治地位的手段。

对于真主党而言，其关于加沙停火的诉求短时间内无法得到满足。宁夏大学学术副校长、中国阿拉伯国家研究院执行院长牛新春指出，以色列与哈马斯之间存在根本分歧，停火谈判已陷僵局。近几个月，真主党和以色列都有限度地升级了打击力度，冲突呈螺旋式上升。

双方均不愿开战

以军方18日宣布已批准在黎巴嫩展开军事行动的计划。但秦天说，在军事上做好准备并不意味以政治领导层已作出和真主党开战的战略决策，以色列目前面临不少制约因素。

其一，真主党军事力量远强于哈马斯，一旦开战以色列必将遭到一定损失。美联社引述以色列国家安全研究所一专家的话说，真主党有能力攻击以境内的水源、电力和通信设施、居住区，其火箭弹、导弹储备是哈马斯的五倍。秦天说，以可能还未做好付出相当代价的准备。

其二，美国反对以黎冲突升级。美国总统拜登的特别顾问阿莫斯·霍赫施泰因等官员近期造访中东，意在缓和以黎边境紧张局势。秦天认为，以色列在外交和安全等领域一定程度上依靠美国，重要决定需参考美国态度。

与以色列开战也不符合真主党的根本利益。秦天指出，作为黎巴嫩的军政组织，维护黎巴嫩的安全和利益是真主党“生存之本”。以黎军事力量悬殊，战争将给黎巴嫩带来沉重灾难。真主党虽愿策应哈马斯、牵制以色列，但并不愿扩大冲突。

和平解决难度大

牛新春认为，以色列与真主党都不愿意发生大规模冲突，但双方达成共识难度较大，局势有升级可能。

以黎边境目前以“蓝线”为临时边界。秦天说，以色列希望真主党能撤离到黎巴嫩利塔尼河以北，即临时边界数十公里外的地区，设立军事缓冲区以实现军事隔离。但真主党必定反对此方案，和谈取得成果的可能性不大。加之当前加沙停火谈判停滞，真主党也不会停止对以色列的“骚扰”。

牛新春说，若外交解决失败，有两种情况可能导致冲突升级：一是以色列主动出击，逼迫真主党向北撤退；二是双方冲突在螺旋式上升过程中出现失控或误判，导致局势升级。无论哪种情况，一旦演变为大规模冲突，伊朗和美国都可能被迫牵扯进来。

目前，国际社会普遍呼吁以黎和平解决冲突，美法两国正试图推动双方通过外交手段解决争端。联合国秘书长古特雷斯21日敦促有关方面再次重申全面执行联合国安理会第1701号决议，立即恢复以黎停火。他说，现在是各方利用“理智和理性”，借助现有外交和政治渠道进行务实接触的时候。军事手段没有出路，该地区人民和世界人民“不能让黎巴嫩成为另一个加沙”。