辩论惨败激发下架拜登声浪四起 民主党还能换人吗？怎么换？能换谁？

来源：彭博社

美国总统拜登在和特朗普辩论中的表现激发了新问题：如果这位81岁的耄耋老人不再想或者没办法参选，那么民主党在11月的投票中是否还有其他选择。

鉴于拜登已提前锁定民主党提名，换人上的可能性正在减弱。

拜登在周四的辩论中声音沙哑，据他的助手说是患了感冒。他说话结结巴巴，有时甚至前言不搭后语。这种表现只会重新激发人们对他能否再干四年的担心。拜登后来对记者表示他将继续争取连任。

“随着辩论深入他确实变得更强了，但我觉得恐慌的情绪在那之前已经定格了，” 前总统奥巴马的竞选策略师David Axelrod对CNN说，“而且我认为你会听到讨论，但我不知道这些会带来什么结果。但是会有关于他是否应该继续下去的讨论。”

以下是这些讨论可能导致的结果。

有先例吗？

有。最近一次是总统林登·约翰逊。随着针对越南战争的抗议活动升温，他1968年决定不再寻求连任。约翰逊在椭圆形办公室演讲时出人意料地宣布：“我不会寻求、也不会接受本党对我连任总统的提名。”

但那是在3月底—甚至在现代提名日程不像现今这样靠前的年代也已经很晚了。与约翰逊不同的是，拜登已经锁定了足够多的代表票来获得提名。

可以将拜登从选票上删除吗？

那就很难了。拜登在党内初选中面临的挑战微乎其微，而且在已做出承诺的民主党全国大会代表中获得了99%的支持度。这些代表之所以成为代表在很大程度上取决于他们对总统的忠诚度。如果没有特殊情况而且也没有后备方案，他们不太可能将拜登从选票上拿掉。

拜登的任何挑战者都必须在正式投票前宣布自己参选，换句话说，在一场高风险的党内政变企图中公开挑战现任总统。

必须多快做出决定？

很快。

民主党全国委员会已经计划，在大会召开前通过电话点票的方式提前敲定对拜登的提名，以满足俄亥俄州为投票设定的8月7日期限。共和党掌握的俄亥俄州议会推迟了这个期限，但民主党主席Jaime Harrison表示该党无论如何都会提前计票，所以8月19日开幕的全国大会只是走个过场而已。

如果拜登在大会后退选怎么办？

换人的决定得由民主党全国委员会成员做出。但随后该党将面临另一个障碍：已经印好拜登名字的选票。

如果拜登不再是提名人，投给他的选票怎么算？各州的法律规定各不相同。但在选举人团开会时，投给他的票可能会算在他的继任者头上。

谁是可能的继任者？

副总统卡马拉·哈里斯是最合乎逻辑的明显后继者，但她不会自动成为提名人。

其他听从拜登号令并继续公开支持他的人选包括加利福尼亚州州长Gavin Newsom、伊利诺伊州州长JB Pritzker 和密歇根州州长Gretchen Whitmer。

彭博新闻/Morning Consult对七个摇摆州的民调显示，面对特朗普上述人等中没有一个比拜登更有胜算。

钱呢？

现代总统选举是一项耗资巨大的工程，财力的作用不可小觑。

截至5月底，拜登的竞选团队和民主党手头有2.12亿美元现金，如果哈里斯接手这笔钱将供她差遣。换做任何其他候选人，他们可能得另起炉灶。

拜登的竞选团队和民主党已经花费了约3.46亿美元争取让他连任。另选他人可能还需要花费更多资金向选民介绍新面孔。