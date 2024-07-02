彭博：三中全会或触及技术创新、土地、财税改革等议题

来源：彭博社

中共高层本月将齐聚一堂，出席中国政治日历上最重要的会议之一，可能涵盖从芯片技术到土地以及财税改革等议题。但外界预期，过去常见的重大政策转向这次不会出现。

三中全会将在北京召开，出席人士约为400名政府高层、军方首长、省级领导和学者，以引领政治和经济进程。但今年能否出台一些重振市场情绪的重大改革，投资人未抱持太大期望。过去几周，大量官方新闻稿、文章和官媒评论反倒表明，是要强化国家主席习近平的长期目标。

MSCI中国股指上周自高点下跌10%，一个彭博中国开发商指数较5月高点下跌近30%。在针对国内经济和未来出台更多支持措施的悲观气氛中，中国10年期国债收益率周一跌至历史低点。

abrdn投资总监Xin-Yao Ng说，外界预期不高，所以也不认为会有太多失望；Ng没有信心押注会出台任何重大刺激措施。

中共中央政治局上周四召开会议，决定中央委员会第三次全体会议于7月15日至18日召开，宣布将把《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》稿，提请三中全会审议。目标是到2035年全面建成高水平社会主义市场经济体制。

摩根大通的Haibin Zhu等经济学家上周在报告指出，过去几十年来，三中全会的政策创新总是与最高领导层的更迭同时发生。他们写道，这次情况有所不同。

然而，关于创新驱动的增长、防范风险和共同富裕的理念将如何在未来几个月影响官方决策，可能会有宝贵的征兆。任何有关解决经济难题（例如房地产低迷、地方政府财政压力和内需疲软）的暗示都会影响市场。

以下是交易员和分析师预计三中全会将阐明的主要政策：

供应链安全

随着美国及其盟国加强对尖端半导体等关键产品出口到中国的禁令，中国一直设法在核心技术上有所突破，以确保供应链安全。北京也将技术创新视为新的长期增长引擎，有助于摆脱以往由债务驱动的基建投资模式。

近年来，科技自给自足和产业现代化在政府和党的主要文件中都被列为重要的任务清单，以推动习近平高质量发展的概念。一篇6月份发表在党媒《求是》的文章中，中央财办分管日常工作的副主任韩文秀指出，要“深化教育科技人才体制机制改革，促进创新发展，加速建立现代化产业体系”。

摩根士丹利的Robin Xing等经济学家在6月26日的一份报告中写道，这次全会可能会维持近年来形成的经济框架：优先考虑供应链自给自足和技术创新方面的瓶颈。

城镇化与农村改革

尽管经历了数十年的扩张，但中国总人口仅66%住在城市，许多发达国家的比例则是高于80%。这意味着城镇化仍将是经济增长的关键驱动力，政府需要解决城镇化过程中产生的一系列问题。

在习近平推动共同富裕下，更多农民进城务工，强化了扩大社会安全网和公共服务的必要性。这将需要进一步放宽与户口系统相关的限制。

农村土地改革(在先前的三中全会曾讨论过)可能会加快步伐。摩根大通分析师在报告中写道，允许农村住房交易将释放资金来资助公共住房和社会保障网络，家庭和地方政府可以分享土地改革增值带来的收入。

这些措施符合当局让市场在资源分配中发挥关键作用的目标。若能成功推出，还可以逐渐提高消费者的消费能力，以帮助经济再平衡。

财政/税改

几十年来，刺激增长的基础设施支出大部分是由中国地方政府承担。在导致省级的债务大举堆积之后，或难以为继，楼市低迷又使情况变本加厉。

经济学家一直呼吁，中央政府加大财政支出力度以扶持经济，并调整税收制度，为地方当局提供更永续的收入。中国领导人12月在中央经济工作会议上表示，“要谋划新一轮财税体制改革”，外界预期，三中全会可能会公布相关细节。

有人预计，将出台消费税改革，扩大地方政府的收入来源，并进一步改革增值税(中国最大的税收来源)。

高盛的Lisheng Wang等经济学家表示，从长远来看，可能会广泛地征收房产税和遗产税，国有企业可能会进行更多的利润转移和股息支付。他们在6月27日的一份报告中写道，考虑到中国复苏和信心重建的步伐，实施此类措施时应谨而慎之。