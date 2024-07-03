法国政治的两种前途 都不让投资者省心

来源：彭博社

作者：William Horobin、Alice Gledhill

法国提前举行的国民议会第一轮投票之后，未来可能的结果减少到两种，而这两种结果都预示着投资者将面临长期的不确定性。

玛丽娜·勒庞领导的极右翼政党国民联盟及其盟友在首轮投票中得票数量大幅领先，目前是唯一有希望在第二轮投票之后获得绝对多数议会席位，从而控制下届政府的阵营。

债券：在无多数议会的情况下，Jefferies预计法国国债相对于德国国债的收益率利差向60-65个基点回落，但回落到选举前的水平40-50个基点，鉴于财政上的挑战则不太可能

股票：随着债券利差收窄，过去三周跌幅最大的股票可能会因压力缓解而反弹。银行业可能会出现最大波动，因为它们对债券收益率最为敏感。收费公路运营商也将获得一些缓解，而被无差别抛售的国际化公司股票也可能受益。

债券：瑞银表示在最坏的情况下——国民联盟在财政规则方面与欧盟发生冲突，收益率利差可能扩大至130个基点

股票：这可能会延长围绕法国和欧洲股市的不确定性，至少暂时如此，因为投资者会希望离场观望，看看政府会采取什么政策。法国股市可能会重新试探上周的低点，市场可能会表现不好。当然也可能出现的情况是，财政空间窘迫使政府采取负责任行动。

或者，敌对政党借助战术性投票和结成同盟，可能足以阻止上述情况发生，从而产生一个无多数派议会，其中极右翼占据最多席位。

这两种情景，无论出现哪种都将意味着政府稳定性、政策和对整个地区的影响这些方面，中期前景蒙上阴云。周一的市场反应就反映了这一点：法国股市和欧元上涨，法国和德国债券收益率之差收窄至两周来最低水平——但投资者疑虑卷土重来，市场涨势回落。

“有一件事是明确的：政治均势正从中心转向边缘。”Union Investment驻法兰克福投资组合经理Guenther Welter说道，“执政将变得更加困难，无论是国民联盟取得绝对多数，还是出现一个没有明显多数的议会。”

虽然第一轮投票中在各个选区直接当选的门槛很高，但在第二轮投票中候选人只需要获得相对多数就可当选，这使得战术性投票成为关键考虑因素。周日民意调查公司对国民联盟议席的预估最低为230个，最高为305个，这个区间跨越了获得多数席位所需的289个。

不稳定的僵局

在这种情况下，国民联盟的党首若尔丹·巴尔代拉将信守诺言，拒绝领导一个不掌握国民议会多数席位的政府，即便国民联盟党的席位遥遥领先。

迫在眉睫的问题是总统埃马纽埃尔·马克龙可能会选择谁担任总理。一个非政治性的技术派人物是一种选择，但即使有这样的人选，在公然反精英势力占上风的国民议会里，也难以获得权威。

一个更具政治色彩的总理，比如来自中左翼的温和派，但仍然很容易遭到不信任投票，以及临时的中间派联盟分裂的影响。

总统将很难推行其亲商的改革议程，即将卸任的政府已经在周日晚间阻止了失业福利改革的实施，这可能是未来常态的早期迹象。

早在大选之前财政政策就一直是投资者的担忧，5.5%的赤字率远高于欧盟3%的上限。这可能是一个持久的压力点，因为预算法案总是最有可能引发对政府不信任投票的因素。这可能妨碍马克龙当前团队计划、而遭到整个左翼反对的削减开支计划。

“我们可能会走向政治僵局和瘫痪的局面。”Jefferies International首席欧洲经济学家Mohit Kumar说，“缺乏改革进程意味着即使五年后我们仍可能高于3%的欧盟目标。”

苦涩的共治

如果国民联盟和盟友赢得足够大的支持得以组建政府，那么法国将面临所谓的“共治”局面，即由总统掌控国防和外交政策，而国内和经济事务由极右翼控制。这样的两党安排以前也有过，但已经二十多年没见过了，且从未出现在意识形态如此对立的政治对手之间。

勒庞所属政党的成员呼吁马克龙在这种情况下辞职，尽管他已经表示将干完第二个任期到2027年。总统可以再次解散国民议会，但一年之内不能解散两次。

在国民议会拥有多数席位，可能会使政府更为稳定，但其政策前景殊难预料。预算谈判将成为市场的一个关键焦点。国民联盟已承诺坚持与马克龙政府相同的财政轨迹，但可能难以在不违背对选民承诺的情况下实现必要的支出削减或增加税收。

法国已经因其巨额赤字而面临欧盟的谴责，鉴于勒庞之前反对欧盟的立场，届时法国与布鲁塞尔的关系将很棘手。她之前曾发起过退出欧元的活动。

“多数派政府可能公开拒绝欧盟财政规则，这是我设想的最大风险情境。”瑞银集团欧洲利率策略主管Reinout De Bock说。

这种风险似乎已经消退，但国民联盟掌控绝对多数，将使投资者警惕与总统的潜在对峙，这成为市场最担心的情况。市场遭抛售的程度将取决于其上台后采取的立场。