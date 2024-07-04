中国官员风尘仆仆海外招商引资 国内政策和地缘政治令投资人踌躇不前

来源：彭博社

作者：Josh Xiao

许多中国官员前往海外招商引资，以响应吸引外资的号召。投资者的回应并不热烈，部分原因是中国的国内政策和地缘政治。

上周在新加坡一家四星级酒店的宴会厅中，内蒙古官员向数十名潜在投资者推介该地区的稀土行业，这种疑虑就迎面而来。

一位与会人士质疑北京方面是否真的欢迎外国投资此类矿产；在中美紧张局势中，稀土已成焦点，并受到出口管制。在地方官员信誓旦旦做出保证的三天后，北京方面就收紧管理稀土的法规。

由此可见，中国官员想要说服企业投资世界第二大经济体并非易事。5月份，一项在华外商直接投资的官方指标创下2018年中以来的最低月度水平；中国一方面要强化国家安全以应对外国威胁，另一方面要进一步开放经济，这让投资者有些无所适从。

总部位于华盛顿的Stimson Center中国项目主任Sun Yun说，信心一旦丧失，就没有那么容易恢复。她补充说，官员们能否成功在海外招商引资，“仍有待观察”。

中国领导高层似乎意识到了这个问题，中国国家主席习近平在3月罕见地会见了美国商界领袖，以提振信心。总理李强和副总理何立峰在过去一周分别誓言，要加大吸引外资的力度。

在美国大选之前，投资中国的气氛可能会进一步降温，美国两大党都扬言要提高中国进口产品的关税。在11月投票前的第一次辩论中，特朗普指控中国“杀死”美国，并指责总统拜登放任中国肆意妄为。