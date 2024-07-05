比特币下跌 受跌宕起伏的美国大选和德国政府抛售风险影响

来源：彭博社

作者：Suvashree Ghosh、Olga Kharif

比特币连续第三天下跌，该数字资产接近2月以来最低水平，面临的挑战包括一波三折的美国大选以及表明德国政府扣押的代币已被转移到交易所的迹象等。

比特币周四一度下跌4.3%，伦敦时间10:38，比特币收复部分失地，跌3%至5万7680美元（7万7000新元）。较小的代币例如Solana和狗狗币也下跌。

全球市场投资者都在博弈，以防81岁的美国总统乔·拜登屈服于退出连任竞选的呼声。一种可能性是，民主党出现一位更强有力的竞争者，让共和党人唐纳德· 特朗普的日子更难过，而特朗普的议程是有利于加密货币行业的。

“可能会有更强的民主党候选人取代拜登，而此人可能并不支持加密货币，这是一个影响因素，”对冲基金Digital Asset Capital Management联合创始人Richard Galvin说。“短期内比特币疲软的更大原因在于，Mt.Gox的悬而未决以及政府抛售。”

近日，交易员一直在权衡美国和德国政府处置被扣押比特币的风险。来自Arkham Intelligence的数据显示，一个与德国国家有关的钱包周四向交易所转移了价值约7500万美元的代币，这是一系列转移中的最新一次。

另外，Mt. Gox交易所的受托管理人正在分阶段向债权人返还大量比特币。投机者不确定这批价值80亿美元的比特币最终会有多少被卖出。