特朗普胜选前景促使交易员未雨绸缪 推动资金重回日本股市

来源：彭博社

特朗普在美国总统大选民调中领先，已促使投资者纷纷急于找出全球市场中的关键制胜交易。历史表明，日本股市是一个不错的选择。

在特朗普赢得2016年美国总统大选后，日本东证指数在之后的一年里以美元计上涨了近30%，跑赢分别上涨约20%的标普500指数和MSCI发达市场指数。策略师们表示，日元疲软带来的提振作用将有助于日股，与此同时，基金则因预期特朗普若当选将采取更强硬对华立场，目前寻求替代中国股票的投资对象。

“美债收益率上升导致日元兑美元贬值，这也应会支撑日本股市，”Invesco Asset Management Japan全球市场策略师Tomo Kinoshita表示。鉴于制造业企业在日本股市中占主导地位，“尽管特朗普胜选将使除中国以外的大多数亚洲股市受益，但日本股市应该受益更多”。

多年来，在增长较快的市场涌现之际，日本股市一直被忽视，但最近有迹象表明该国经济已经摆脱通货紧缩，走上可持续增长的道路，日本股市因此焕发出勃勃生机。周四，东证指数突破了泡沫时代的峰值，触及历史新高，新一轮的买盘可能会进一步刺激股市上涨。

股市获得的很大一部分提振将来自日元贬值，因为这有利于丰田汽车和日产汽车等制造商的出口，据彭博和东京证交所汇总的数据，制造业公司占日本市值的一半以上。

随着日本与美国的收益率差不断扩大，日元兑美元今年以来已下跌近13%，是表现最差的主要货币。

估值是另一个因素。除中国以外的主要市场中，估值最低的成长股在日本，MSCI Inc.的日本成长股指数基于1年远期混合盈利预测的市盈率为22倍。

需要明确的是，特朗普若胜出，可能不会全面提振日本股市。原因之一是，如果北京和华盛顿之间的紧张局势加剧，那么对中国有大量风险敞口的股票可能会受到打击。

“如果特朗普重新当选，我们认为日本不会是亚洲最安全的市场，”RBC Wealth Management Asia高级投资策略师Jasmine Duan表示。“如果日元继续走弱，特朗普政府可能会采取行动迫使日元升值，这反过来可能有利于中国股市。”

但一些人表示，日本股市可能成为潜在受益者，因为预期特朗普会采取更强硬立场，全球基金将资金从中国转移出去。这位前总统曾表示，如果他当选，可能对中国商品征收超过60%的关税。