新兴市场交易主题受关注 策略师看好中国和印度股票下半年走势

来源：彭博社

作者：Abhishek Vishnoi、Aya Wagatsuma、John Cheng

随着投资者涌向新兴市场主题，中国和印度股票被认为是下半年亚洲股市中可能跑赢的潜力选手。

接受彭博新闻社非正式调查的19位亚洲策略师和基金经理中，约有三分之一表示他们预计未来六个月中国股票的表现将超过大多数。类似比例的受访者将印度股票列为首选，日本位列第三。

美联储潜在降息被视为这两个新兴市场的顺风因素，而且它们都有着各自独特的叙事。受访者青睐中国股票，是因为其估值较低，并且预期政策调整，而看好印度股票的受访者，则是因为对该国大选后抱有乐观预期，而且相对不易受到地缘政治紧张局势的影响。

“我们认为估值低和广泛的全球经济增长为新兴市场，特别是亚洲的新兴市场，提供了在下半年领先其他市场的机会，”汇丰资产管理全球首席策略师Joseph Little在年中展望中写道。

该地区的新兴市场股票已有出色表现。MSCI亚洲新兴市场指数上个季度跑赢MSCI亚洲指数的幅度达到2009年以来最大。据高盛集团机构经纪部门的数据，亚洲新兴市场也是6月名义净买入最多的地区，与此同时全球股票的净卖出速度却为两年来最快。

自印度总理莫迪领导的执政党获得了主要盟友的足够支持以组建联合政府之后，印度股票延续了涨势。莫迪承诺政策连续性，再加上外国投资者时隔两个月后重返市场，该国股票市值在6月首次超过5万亿美元（6万7490亿新元）。

另一项彭博有关印度的调查显示，由于投资者对企业利润增长保持信心，以及即将到来的联邦预算可能会进一步提振消费者支出和基础设施等领域，印度股票涨势有可能会继续加速到年底。

abrdn Plc东南亚多资产投资解决方案主管Ray Sharma-Ong表示，他看好印度股票，因包括政府预算在内的“多种催化剂尚未在市场中体现”。他还认为印度股市最容易受到美中紧张局势和美国总统大选溢出效应的影响。

中国股市则相反，在经历了今年早些时候的强劲上涨后一直走势艰难，一些关键指标最近几周进入技术性调整。不过，广泛的调查和彭博专门针对中国市场进行的调查发现，随着全球资金回流以及企业盈利改善，分析师和基金经理对中国未来六个月的股市持乐观态度。

汇丰控股看好中国市场，亚洲股票策略师Herald van der Linde表示，预计“中国股市非常负面的情绪将缓慢转变”。鉴于中国经济活动缓慢改善，他在为下半年加仓。

广泛的调查还表明，美国大选引发的地缘政治紧张局势是亚洲市场面临的主要风险。随着美国总统拜登和前总统特朗普争相表明对华立场，未来可能会出台更多限制性政策。

IG Markets Ltd.分析师Hebe Chen表示，中美或大陆与台湾之间紧张局势升级的影响将是整个地区的，没有哪个亚洲市场会不受影响，尤其是现在表现居前的市场。

超过一半的受访者表示，到2024年底亚洲股市的表现可能会优于美国股市，因为美联储降息和估值低廉。不过，他们中的大多数人认为涨幅将在10%以内。

“在美联储降息周期中，亚洲有可能跑赢其他地区，”Sharma-Ong说。“除了降息之外，我们还看到亚洲经济增长和盈利潜力上升，股票估值处于较低水平。”