佩泽希齐扬将带领伊朗走向何方？

来源：中新社

伊朗改革派候选人佩泽希齐扬在5日举行的伊朗总统选举第二轮投票中，以近300万票的领先优势获胜。当前，新一轮巴以冲突的外溢影响不断扩大，中东地区安全局势愈加复杂。佩泽希齐扬将推出哪些改革举措以应对内政外交的多重挑战，成为各方关注的焦点。

承载希望的改革派“奇兵”

69岁的佩泽希齐扬曾是心脏外科医生。他在两伊战争期间前往前线任军医，战争结束后继续深造，此后担任大不里士医科大学校长。1997年，佩泽希齐扬加入前改革派总统哈塔米的内阁，开始其政治生涯。2001年至2005年，他在哈塔米内阁中担任卫生部长。在2008年的议会选举中，他代表大不里士选区当选议会议员。2016年至2020年间，佩泽希齐扬成为伊朗议会第一副议长。

佩泽希齐扬在此前的政治生涯中并不高调，他参加过两次总统选举，都以失败告终。今年，他成为通过宪法监护委员会审定的6位候选人中的唯一一名改革派，且在最后轮赢得选举，这在一定程度上出乎许多人的意料。

英国《卫报》报道说，佩泽希齐扬在多次总统辩论中，给选民留下了正直和谦逊的印象。西北大学以色列研究中心主任王晋表示，佩泽希齐扬在许多场合敢于就政府存在的问题提出意见，和保守派小心翼翼的形象形成鲜明对比。他思路清晰，提出的主张更有利于解决伊朗社会存在的一些经济问题。上海外国语大学中东研究所教授刘中民认为，目前伊朗社会民生困难，外部环境也较为恶劣，民众依旧寄望改革派能带来改变。

内忧外患的多重挑战

伊朗目前面临多种复杂的问题，涵盖政治、经济、社会和国际关系等多个方面。

自从伊核协议破裂、美国对伊朗实施更严厉的经济制裁以来，伊朗与西方的关系一直十分紧张。经济制裁也对伊朗经济造成严重打击，导致通货膨胀高企、失业率上升和货币贬值。尽管政府试图通过各种手段稳定经济，但效果有限。

此次选举也正值中东地区局势紧张。今年4月，伊朗与以色列关系进一步恶化，首次从其领土向以色列发动袭击。之后，以色列与黎巴嫩真主党的冲突升级，黎以局势骤然升温。地区局势的加剧动荡也对伊朗的安全造成威胁。

中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天表示，伊朗民众目前最关心的问题，其一是如何提振经济，改善社会民生；其二是如何改善与美西方的关系。

王晋认为，佩泽希齐扬即便担任总统，他周围依旧环伺着大量保守派政府人员，其改革之路荆棘丛生。

改革走向何方？

佩泽希齐扬在选举中以“为了伊朗”的竞选口号参与角逐。他在获胜后发表声明说，将推进改革，驱散制裁和战争带来的阴霾，追求持久和平、展开区域合作，并与世界建设性对话。总的来看，佩泽希齐扬将把发展国内经济和改善国际环境两方面作为其重要的施政方向。

在内政事务方面，刘中民认为，改革派多注重发挥市场机制的作用，注重专家治国，谋求改变伊朗经济凋敝的状况。王晋表示，佩泽希齐扬的主张更符合年轻人的期许，比如鼓励小微企业发展、提升就业率、减少政府干涉和发挥市场作用等，这些也更贴近解决伊朗经济发展面临的具体问题。但由于目前伊朗各部门机构保守派势力强大，他在推行这些措施时将会面临不小的阻力。秦天表示，佩泽希齐扬可能会采取措施修补民众与政府之间的隔阂，增强民众对政府的信心。

在外交策略上，刘中民认为，佩泽希齐扬相对于保守派将更加平衡，既重视“向东看”，也谋求改善与西方国家的关系；在地区外交上，他也将继续改善与沙特等海湾国家的关系，推行缓和外交。秦天表示，虽然佩泽希齐扬主张在全球范围内开展良性互动，对西方态度软化，但伊核协议谈判依旧很难取得具体成果。

刘中民强调，伊朗在处理巴以冲突和以色列发起的挑战方面仍将面临较大压力。即使黎巴嫩真主党不会和以色列走向战争，但发生一定规模内的冲突难以避免，这是佩泽希齐扬上台后面临的又一挑战。