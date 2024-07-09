法国国民议会将“三足鼎立” 政治前景不确定性大增

来源：中新社

作者：李洋

2024年法国议会选举落下帷幕，但这次选举所产生的影响刚刚开始浮现。根据法国官方8日公布的选举最终结果，未来的新一届法国国民议会将“三足鼎立”，法国政治前景的不确定性大大增加。

法国内政部8日公布的选举结果显示，左翼政党联盟“新人民阵线”取得国民议会577个席位中的182席，成为国民议会最大政治派别。执政党阵营取得168席位居第二。极右翼党派国民联盟及其盟友取得143席位居第三。这三大政治派别均未能取得绝对多数席位（289席），意味着三方面对立状态下的议会结构很不稳定。

左翼政党联盟取得国民议会相对多数席位，但地位不稳固。组成该联盟的极左翼党派“不屈的法兰西”、传统中左翼的法国社会党以及法国共产党、生态绿党等多个党派有不同的政治诉求。该联盟旨在为应对此次选举而组建，在领导层及推举总理人选等方面没有统一的共识。

左翼政党联盟内部难以很快提出总理人选等关键人事名单。尽管极左翼党派“不屈的法兰西”在左翼政党联盟中获得的席位最多，该党派领导人梅朗雄重申自己有能力出任总理，但高层人事安排并非梅朗雄或极左翼党派所能自行操控。

极右翼党派国民联盟并未取得国民议会绝对多数席位，甚至连相对多数席位也未能拿下。这显示法国社会对于极右翼党派的警惕性目前仍“根深蒂固”，选民被动员起来，执政党阵营和左翼政治派别也在“阻击”极右翼党派方面展开了一定程度的合作。然而极右翼党派通过此次选举大大增强了在国民议会中的力量。

执政党阵营在此次选举中避免了惨败，取得的结果也比选前民调要好得多。但不可否认的是，执政党阵营在国民议会中的席位数量明显减少，同时失去相对多数席位。以执政党为首的中间派别在国民议会中的力量被削弱，对于总统马克龙来说显得很棘手。

法国总理阿塔尔8日如期向马克龙提交辞呈，但马克龙仍让他暂时留任，以令政局稳定。但对于接下来有关更换总理和确定新政府内阁人选等重要问题，主要党派都讳莫如深，迄今没有任何明确表态。

据法国舆论披露，主要党派已围绕总理人选等人事议题展开初步接触。但外界普遍预期相关进展将相当困难，三大政治派别彼此完全没有好感，已经了相互厌恶的程度。

国民议会的政治态势留给马克龙的可操作选项实际上很少。执政党阵营不可能与极右翼党派联手，也很难与左翼政党联盟进行实质意义上的合作，主要在于他们的政治纲领存在巨大分歧。过去两年的国民议会运行状况也表明“左右共治”之路很难走通。特别是左翼政党联盟强调要废除执政党阵营艰难实现的退休制度改革，这是马克龙和执政党不能接受的。

根据分析人士的研究，左翼政党联盟可以自行组建政府，以国民议会相对多数的微弱优势尝试执政；马克龙可以授权组建技术官僚政府，任命专家型人士为总理，甚至可以继续留任阿塔尔政府。不过上述政府组建形式都面临来自国民议会不信任动议的严峻考验。

如果国民议会的政治僵局无法打破，法国的政治运行可能将面临严重阻力。马克龙短期内无法再次解散国民议会重新选举，按宪法规定要至少等待一年。新一届国民议会定于7月18日开幕，而巴黎奥运会将于26日开幕，留给主要党派磋商妥协的时间恐怕已经不多。