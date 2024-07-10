中国央行卖债如“达摩克利斯之剑”高悬 调查料利剑即使出鞘冲击仍可控

来源：彭博社

作者：Tania Chen

中国央行拟卖出国债的操作犹如高悬于债市头顶的“达摩克利斯之剑”，不过这柄利剑的风险可能不会很大。彭博最新调查结果显示，逾七成参与者认为，即使央行开始出售国债，对市场的冲击应有限，国债收益率上行幅度料在5-10个基点。

彭博本周对14名交易员和分析师开展调查。调查中值显示，10年国债收益率触及2.25%、30年国债收益率触及2.45%，可能会触发中国央行开启国债卖出操作。

流动性方面，多数受访者相对乐观。近86%的参与者认为央行若卖出国债，流动性完全不会收紧或仅会边际微幅收紧。仅有两位受访者预计资金面会因央行卖债而变得紧张起来。

“市场已经消化了中国央行抛售债券的风险。”法国兴业银行首席亚洲宏观策略师Kiyong Seong表示，预计央行卖债的规模可能比较温和，因为其目的是为了防止债市进一步大涨，并非为了大幅提高收益率水平。

今年以来中国经济复苏乏力，在需求不足的背景下，金融体系流动性充裕，但市场缺乏高收益资产，因此资金大量涌入债市，10年和30年期中债收益率估值数度刷新约20年的低点。央行近几月多次向市场警示风险，并明确给出收益率合意区间，行长潘功胜6月再度提示利率风险，称要保持正常向上倾斜的收益率曲线；但市场多头仍然顽固、降温幅度有限。

上周一央行公告称近期将向一级交易商开展借入国债操作，周五在提供给彭博的独家回复中，央行表示已与几家机构签订中长期国债借入协议，可用规模达数千亿元。10年国债收益率上周反弹约七个基点。本周一央行称将视情况开展临时正逆回购操作一度令谨慎情绪占据主流，不过周二债市再次迎来反弹。

如果中国央行暂未出售国债，对7月债券走势市场预期较为分化，有六位认为收益率将反弹，其中四位预估反弹5-10个基点，另有五位认为债市将区间波动，剩余三位认为收益率会下行。

经济基本面

除了央行出售国债这一因素之外，多数受访者认为，经济数据和房地产市场是最可能影响债券市场后续走势的因素；政策方向变化也被提及需关注，下周三中全会可能是一个重要观察窗口。

在Kiyong Seong看来，若房地产出现复苏迹象，则债市参与者可能会重置其目前对经济发展和收益率水平的假设。而彭博行业研究亚洲首席外汇利率策略师赵志轩认为，更好的经济前景和更好的贷款增长可能会抵消债券资产的需求。

“中国央行抛售债券会推高收益率，但幅度不会太大，因为促使投资者进入债市避险和追求收益的行为依然存在。”ING首席中国经济学家Lynn Song称。

展望四季度，Song认为，若经济和股市复苏速度快于预期，可能会推动部分避险资金从债市回流至风险资产，但若经济和股市进一步走弱，“无论中国央行采取什么行动，都会有更多资金流入债市”。