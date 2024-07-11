三中全会或可大刀阔斧终结楼市危机 非不能也、实不为也

来源：彭博社

中国有能力在一场重要的政策会议上一举终结住房危机，其中包括像美联储那样出台涉及印钞票的“大爆炸式解决方案”（big-bang solution）。但最终可能不会出手。

根据彭博经济研究称，如果中国央行比照全球金融危机期间美联储的力度大印钞票，就可为购买约70%待售住房提供资金。

彭博经济学家David Qu和舒畅指出，这是一个大爆炸式的解决方案，可能造成重大的附带损害——但认为北京不会出力如此之猛。不过，由此可见政策解决方案的潜力。

定于7月15日至18日举行的三中全会是中共最重要的政治会议之一。外界预期，会议将推出一系列经济改革和政策，旨在解决阻碍增长和复苏的长期议题。随着楼市低迷仍是经济最大威胁，外界将重点关注房地产政策。

中国央行5月宣布，将设立3000亿元人民币（556亿新元）保障型住房再贷款，鼓励国有企业收购未售出的房屋。彭博经济学家在一份报告中写道，这个模式大有可为，但问题过于严重，迄今的作为还不足以解决。他们指出，这只够收购不到1%的待售房屋。

彭博经济研究分析了三种情境，以了解中国央行可以印多少钞票来帮助地方政府收购待售房屋。

如果中国央行将资产负债表扩大约24万亿元人民币——类似于美联储2008年至2014年的规模——将可收购中国约70%的待售房屋。

如果扩张规模为13万亿元——类似于欧洲央行2009年至2012年欧债危机后的规模——将为收购约40%的房屋库存提供资金。

彭博经济研究称，另一方面，这种规模的量化宽松，代价将是债务迅速上升、人民币贬值压力、通胀加快以及国有企业和地方政府债务负担大幅加重。