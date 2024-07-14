拜登从政50年所锤炼的自我信念与民主党的焦虑不安格格不入

来源：彭博社

作者：Jordan Fabian

乔·拜登力争继续代表民主党参选总统的毅力来自于从政五十年间所锤炼的自我信念，在这五十年间，他争取入主白宫的努力曾屡屡受挫。

在许多美国人看来，拜登年届81岁仍坚持参选不合逻辑。他虽然极尽能事，企图证明自己还有足够的精力连任总统，但却无助于改变外界对他年事过高的看法。怀疑者说，一位更年轻、精力更加充沛的领导人出面参选肯定也更符合民主党的利益。

但是，总统辩论中的表现令人大跌眼镜后，民主党议员、金主和活动人士焦虑不安的表现，似乎进一步强化了拜登的信念，认为自己才是击败唐纳德·特朗普的最佳人选。

“我是最有资格竞选总统的人。我击败过他一次，会再一次击败他，”拜登周四在新闻发布会上表示。

拜登从来都不是会因为外界的声音而轻易动摇的人。他的顾问团队不大，而且几十年来几乎没有变化。重大决定通常通过家庭讨论做出，他的妻子吉尔发挥重大的作用。根据NBC News报道，拜登唯一在世的儿子，面临上瘾问题还被裁定非法持枪的亨特近期也参加了白宫的会议。

几乎没有迹象显示，拜登周围最亲密的人在敦促他重新考虑是否参选。这样的话题肯定难以启齿，无异于让这个在数次选举中角逐总统宝座的人主动放弃总统之位，因为年龄而被迫退休。

主张重新提名人选的民主党人认为，年龄问题只会越来越糟，拜登在辩论上的糟糕表现在第二个任期内只会更加常见，到他结束第二任期时，将是86岁高龄。但拜登却对此不以为然。

周五在一次私人通话中面临加州众议员Mike Levin的退选呼吁时，拜登承认年龄“是合理的关切”，但他说，可以通过增加公开露面的方式来平息质疑。

“我得多露面，把一切都展示出来，包括我的活动有多灵敏，知识有多渊博，我依然牢牢把控着局面，”了解对话内容的知情人士援引拜登说。

对拜登是否有能力击败特朗普的怀疑继续在民主党内部蔓延。但经过类似于上周五底特律的活动 —— 人们大声高呼“你不许退选” —— 之后，拜登退出的可能性似乎更难想象了。

被低估的政治家

要求匿名的拜登助手周五重申，竞选活动照常开展。拜登本人可能也不为所动，因为他认为，选情比许多公开民调所显示的更加胶着。

“所有的民调机构都对我说是难分伯仲，”拜登接受ABC News采访时表示。“我记得2020年他们也这么和我说，说我赢不了。”

对于特朗普的厌恶之情也在驱使拜登继续坚守。一路走来，他时不时遭到轻视，最终形成了对于自己是一个常年遭低估的政治家的看法，包括四年前成功击败特朗普时也是如此。

即使是现在，拜登也经常吹嘘自己29岁时当选特拉华州参议员，从共和党手中夺过这一地盘的经历。他在演讲中也时不时加入自己作为副总统给奥巴马的建议。

他对自己在2020年民主党初选早期几乎没有得到考虑表达过沮丧，但最终还是赢得了初选。他嘲讽记者说，媒体认为他无法实现两党立法。他还抨击那些预言“红色浪潮”的末日论者，这样的情景在2022年并没有成真，当时民主党以低于预期的差距失去众议院，并扩大了在参议院的多数席位。

拜登的盟友和前幕僚说，这一切让拜登陷入了当前的危机，很容易将党内的不安情绪视作是自己又一次不被尊重、被低估，或是两者兼而有之。