特朗普交易给岌岌可危的美债押注电击除颤 但只有美联储才能为其续命

来源：彭博社

作者：Michael Mackenzie、Liz Capo McCormick、Ruth Carson

政治因素给美国国债最垂危的一种押注来了一次体外除颤，但只有美联储才能让它真正恢复元气。

唐纳德·特朗普选情带来的动能令长期国债承压，推高了其收益率。市场的盘算是，他的减税和提高关税计划将激发通胀并使美国财政状况恶化，若共和党横扫国会则更将如此。

“特朗普交易”带来的一个意外效果是，押注短债收益率超过长债的不寻常状况会恢复正常的投资者得到了回报。不过，下一步还需要美联储启动降息，才能让这种交易真正守住阵地。政策的宽松应该能为收益率曲线短端的持续下滑奠定基础。

“美联储下调利率是收益率曲线变陡的一大催化剂，” Vanguard高级投资组合经理John Madziyire说，“政治方面，要是11月大获全胜成为可能，就意味着财政赤字将成为关注重点和中心。”

过去两年来，债券市场陷入了所谓的收益率曲线倒挂，两年期收益率超过了基准10年期国债。许多人几乎在同样长的时间里一直在押注会有逆转，但最终事与愿违。但现在情况发生了变化。

周末特朗普遭遇未遂刺杀，周一30年期美债收益率自1月31日以来首次超过2年债。共和党全国大会当天开幕，而投资者们也在权衡激情迸发的该党选民会如何影响参众两院的选举结果。

“我们需要退后一步，因为从现在到大选还有很长一段时间，而事情可能会很快发生变化，” Crossmark Global Investments首席市场策略师Victoria Fernandez周一接受彭博电视采访时说，如果特朗普触发的陡化持续，那将和大会的结果有很大关系，还有就是取决于特朗普竞选团队能否吸引到温和派选民。