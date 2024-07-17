美国总统大选渐趋白热化 亿万富豪站队形势明朗

来源：彭博社

作者：Bill Allison

虽然今年美国总统大选发生了一连串前所未见的事件，但不变的是捐款仍在源源不断地涌入竞选团队金库。

自从上周六遭遇未遂暗杀后，特朗普吸金无数，亿万富豪马斯克承诺每月向一个超级政治行动委员会捐赠4500万美元。该委员会主要为特朗普在摇摆州的竞选活动提供资金。

拜登和民主党在第二季度筹集了2.63亿美元，目前手头可动用现金为2.4亿美元。

拜登的超级政治行动委员会Future Front PAC将在周六发布下一期报告。

特朗普和共和党全国委员会在5月份筹集了3.31亿美元，但没有披露手头的现金总额。

超级政治行动委员会Make America Great Again Inc.将于周六发布下次报告。

尽管拜登在第一场大选辩论中的灾难性表现引发“换人”声浪，但从辩论当天到6月末，他的竞选团队和民主党总计筹到了3800万美元。民主党大金主也纷纷用真金白银表达对他的支持。乔治·索罗斯在辩论后第二天向支持拜登的主要超级政治行动委员会捐赠了500万美元。谷歌前首席执行官Eric Schmidt和房地产开发商Herbert Simon在最近几周对拜登的竞选团队和民主党提供了六位数捐款。

但其他人，比如奈飞的Reed Hastings等人表示，除非民主党推出其他候选人，否则他们将扣留这笔资金。

周一，双方竞选团队和政党的主要筹款组织，以及一些重要的超级政治行动委员会向联邦选举委员会提交了季度报告。情况如下：

乔·拜登

6月份拜登筹到1.27亿美元，特朗普为1.12亿美元。6月拜登和前总统奥巴马在洛杉矶举行了一场华丽的筹款活动，并从电影制片人JJ Abrams 和女演员朱莉娅·罗伯茨那里获得了大笔捐款。

房地产投资者Wayne Jordan、慈善家Quinn Delaney，查尔斯·芒格的儿子菲利普·芒格也在当月捐了款。

支持拜登的大型民主党超级政治行动委员会，包括Future Forward PAC和American Bridge，要到周六才会发布报告。

唐纳德·特朗普

在因为封口费案被判有罪后，对特朗普的捐款额大幅增加。除了在网上筹集到数百万美元，黑石CEO苏世民(Stephen Schwarzman)，私募股权大佬John Childs、Social+Capital Partnership LLC的 Chamath Palihapitiya等金融业人士在宣判第二天对特朗普竞选团队和共和党开出了六位数的支票。

他还从Investment Management LP.亿万富翁创始人Paul Singer那里获得了419,600美元。Singer本来在初选时是黑利的支持者，之前没有给特朗普团队捐款过。家得宝联合创始人Bernard Marcus，加密货币亿万富豪Cameron Winklevoss和Tyler Winklevoss、和Diane Hendricks捐款额都达到上限。

虽然特朗普指定的超级政治行动委员会Make America Great Again Inc.要到周六才会公布募资情况，但两个附属组织却收获颇丰。漫威娱乐前董事长Isaac Perlmutter和他的妻子Linda Perlmutter每人向Right for America捐赠了500万美元，后者筹集到了2560万美元。到现在还没有花这些钱。

得到马斯克支持的America PAC第二季度筹集到880万美元。Palantir的Joe Lonsdale和Winklevoss兄弟也是该组织的金主。America PAC正在努力接触选民，以说服他们参加11月的投票。

参议院多数党政治行动委员会

民主党在参议院的选情不容乐观，虽然现在以微弱优势占据多数席位，但有四个席位被《库克政治报告》认为有50%反转可能，一个席位被认为将被共和党稳拿。与民主参议院领导层关系密切的联盟超级政治行动委员会在第二季度筹集了4400万美元，手头现金1.24亿美元。他们从索罗斯的民主党政治行动委员会获得350万美元，从Lone Pine Capital的Stephen Mandel获得300万美元，从红杉资本的Jeff Skoll获得200万美元。

参议院领导力基金

在Elliott Investment Management创始人Singer和亿万富翁Miriam Adelson 1000万美元捐款的推动下，这个与共和党参议院领导层有关联的超级政治行动委员会在第二季度筹集了6000万美元，在花费 270万美元之后，手头还剩余1.17亿美元现金。沃尔玛继承人Rob Walton和Jim Walton各捐献了200万美元，嘉信理财创始人Charles Schwab捐献了150万美元。

国会领导力基金

众议院共和党的超级政治行动委员会在第二季度筹集了4600万美元，目前现金1.11亿美元。城堡证券的肯·格里芬和Singer各捐了1000万美元，Adelson捐出500万美元。