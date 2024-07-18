金主们仍然希望拜登退选 但现在难度大于以往任何时候

来源：彭博社

作者：Amanda L Gordon、Heather Perlberg

对于一些民主党捐款人来说，特朗普遇到的刺杀未遂没有改变他们对拜登竞选连任的看法。

对他们而言，道理很简单，拜登应该让贤，这样民主党在11月也许还有赢的机会。

其中一位人士指出 ，现在比以往任何时候都更需要一个新的候选人来提振选情。另一位人士说，6月27日辩论后依然支持拜登的那些人已开始慢慢放弃对他的支持。还有人威胁说，如果选票上还是拜登的名字，他们将扣住给民主党的几百万捐助款，不过他们也承认这些钱可能还不足以刺激民主党换人。

本文采访了十几位要求匿名的民主党捐款人和筹款人，从他们的态度中可以看出特朗普遇刺后支持率的攀升加剧了民主党内部的悲观情绪，但也缓解了拜登面临的退选压力。

上周口误频出的新闻发布会以及罕见的在椭圆形办公室敦促团结的讲话并没有缓解捐助者们对拜登的担忧。更重要的是，他关于缓和言辞的要求可能会削弱其竞选活动的一个常见主题，那就是特朗普对美国民主的威胁。而这正是捐助者支持拜登的一个重要因素。

民主党策略师兼政治学家Rachel Bitecofer表示，“重拾一种叙事方式将非常困难，我不知道如果没有某种新的事件催化，是否还能以跟之前相同的速度和热情来重头开始”。

她说，“不管换还是不换拜登，这场战争都没有赢家，尤其是当越拖越久的时候，不团结造成的伤害极大。”

拜登竞选团队的一位代表指出，总统一再驳回退选要求，为了大选拜登已经“全力以赴”。拜登曾说自己“不在乎百万富翁怎么想”，他是“最有资格担任这项工作的人选”。6月拜登团队筹集了1.27亿美元，是本次选举周期中表现最好的一个月。

时不我待

留给民主党做出改变的时间已经不多了，除非拜登自愿让位，否则换人几乎没有可能。按照目前的情况，他最早将在本月，即8月民主党全国代表大会之前获得正式提名。

民选官员们不仅担心失去白宫，还忧虑众议院和参议院的多数党地位不保。至少有19名众议院民主党人和一名参议员呼吁拜登退选。虽然这种呼声最近几天没有增强，但在拜登成为该党提名人之前，可能还是有一波要求退选的小高潮。

前民主党全国委员会临时主席Donna Brazile表示，初选程序几个月前就开始了，党内对于初选过后的下一步行动有着明确的章程规定，但很少有人放在心里。

她在接受采访时说，“我一生中从未见过如此无知和不尊重过程的情况，对于那些要求我们剥夺2024年民主党选民选举权的捐助者、媒体以及一些活动人士和专家，我希望他们好好读读这些规则。”

可能的路径

博彩市场和金融市场越来越相信两件事，而民主党捐助者担心这两件事是互相关联的，那就是拜登将成为民主党提名的总统候选人，而特朗普将赢得11月大选。

接受彭博采访的财力雄厚的民主党捐款人承认，他们对拜登的影响力本就有限，在特朗普遇刺未遂事件后更是被进一步削弱了。他们对大选辩论结束后的两周内民主党没有采取果断行动表示遗憾。

一位捐赠者希望，拜登能以保持党内团结为理由退出竞选连任，让位于另一位候选人。但目前似乎一切都被搁置了，在8月党代会之前形势不会有任何变化。

另一位捐赠者表示，拜登可以采取的一种方式是承认年龄的制约，把火炬传递给一位更年轻的候选人。

但也有其他人无法理解在承诺团结的背景下如何进行党内竞争，而且他们想不通怎么会有人愿意现在接手烂摊子，而不是保留政治资本以备2028年大选。

在周末宾州集会上的枪击事件发生前，捐助者们私底下认为民主党议员会联合起来公开发声，劝说拜登退出竞选。

但现在许多捐助者基本上已经像美国其他人一样选择观望等待，等令人震惊的袭击事件风波过去后再重新努力改变候选人。

一些人坚持等待新的民意调查结果可以向拜登传递信号，因为拜登之前暗示过，如果民调显示他无法获胜，他将重新考虑竞选活动。还有一些人预计会有一位新的民主党候选人出现 ，比如副总统卡玛拉·哈里斯，新人基本上还是会坚持与拜登相同的方针，特朗普本人在接受《彭博商业周刊》专访时也暗示了这一点。

“民主党内许多精英人士都认为他不可能当选，”Bitecofer谈到拜登时说。“但最有可能的情况是，如果你推举另一位候选人，结果还是那样”。

“那是因为这次大选的主角不是民主党，”她说。“而是唐纳德· 特朗普，是他是他还是他”。