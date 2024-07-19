流言四起压力山大 拜登退不退成了眼下美国大选最大的谜团

来源：彭博社

作者：Jordan Fabian、Josh Wingrove、Hadriana Lowenkron

拜登的一位顾问周四表示，美国总统在前一天新冠病毒检测呈阳性后没什么问题。但和健康状况相比，他的竞选之路可谓是流离颠沛。

越来越多的民主党资深议员公开谏言，令拜登争取连任的努力一再受挫，现在可以说已经到了他和特朗普辩论以来最危险的时候。在特朗普周四晚就共和党总统提名发表感言前，拜登会不会退选、什么时候退以及怎么退俨然成为了讨论的焦点。

拜登的人在共和党全国大会期间坚称总统的决心“毫不动摇”，而且他依然全身心投入竞选。尽管如此，拜登面临的压力正在不断积聚。

迄今最沉重的一击来自奥巴马。据《华盛顿邮报》报道，这位前总统对自己的盟友说拜登通往胜利的道路已大位收窄，而且他相信拜登需要认真考虑继续参选的可行性。

接着，《纽约时报》引述数位接近拜登的人士报道称，他已经开始接受自己可能无法胜选、因此将需要退出的概念。

拜登的一位高级助手坚称，总统仍在竞选且他的观点没有改变。其他忠于他的盟友则建议开展一场人为的施压运动。但哪怕是长期以来都在他身边的人也承认，党内的支持正在迅速消散。

据ABC新闻报道，拜登仍计划下周进行原定的拉票之旅。报道还称，但总统也比之前愿意听取退选的呼声，并要求就副总统哈里斯对战特朗普进行民调。

来自科罗拉多州的参议员John Hickenlooper是参院中最新一位表态拜登应该为了国家利益退选的民主党人。众议院少数党领袖Hakeem Jeffries此前就加入参议院多数党领袖舒默之列，在公开声明中没有否认曾向总统施压要求其退选，也没有只言片语提到支持拜登继续参选。

黑石集团高管、民主党金主Jon Gray说，他希望拜登考虑一下总统职位是个“非常具有挑战性的体力活”。

据一位不愿具名的参议员助手称，目前处于激烈竞选中的民主党参议员就快要呼吁拜登退出了，唯一的问题是何时以及如何宣布他们的立场。

与拜登关系密切的人透露，现在他的盟友中越来越多感觉退选之日快要到了，或者说是不可避免的。但是知情人士称，由于拜登现在因为感染冠病而自我隔离，加上他越来越依赖于几个忠心顾问组成的小圈子，很难说他会如何看待最新的事态变化。

对拜登竞选持批评观点的人敦促他拿出证据证明能够与特朗普抗衡并继续再干四年，而感染冠病对于想要反驳质疑声音的拜登显然是雪上加霜。

这样的政治环境让拜登的助手们感到愤怒，似乎几乎没有机会摆脱这个正在吞噬他们的死亡螺旋。

Axios周四上午报道称，民主党高层人士认为来自党内议员和密友的压力将说服拜登最早在本周末退出竞选。

在密尔沃基，拜登副竞选经理Quentin Fulks的挫败感显而易见。在接受记者采访时，Fulks指责媒体总把关注点集中在民主党同僚要求拜登退选上。他坚持称，拜登目前“感觉良好”，可以继续打电话和工作。他们“没有考虑过任何拜登不在选票上的情况”。

但拜登再度确诊冠病可能会让他缺席未来几天的竞选活动。在民主党人对他竞选资格的质疑越来越深之际，拜登此时淡出公众视野不利于他搬回劣势，而且越来越多党内知名人士也在敦促他让贤。

在确诊冠病前不久，周三拜登接受了Univision的采访，他说并不觉得那些希望他退选的人背叛了他。他自己也承认在“糟糕”的辩论之后这些质疑不无道理。

拜登边咳嗽边说：“所以人们现在讲，好吧，那只是一件事，但他已经81了。如果他84，85岁，还会发生什么呢。”

如果拜登在之后较长一段时间都不能“转阴”，他将无法参加造势活动、接受采访及其他民主党同僚敦促他参加的活动。即使他可以恢复竞选活动或者在家接受采访，如果咳嗽、疲劳和鼻塞症状仍在，可能表现也会比较糟糕。

即使在确诊的前几天，拜登也没有能力改变这种局面。

Hickenlooper周三晚间接受路透社采访时表示，他相信拜登正在思考就是否继续竞选做出决定。

当被问及拜登是否可能退选时，Hickenlooper说，“这个决定得由他自己做出，但肯定有越来越多迹象表明换人最符合国家利益”。

据ABC News周三早些时候报道，参议院多数党领袖舒默告诉拜登结束竞选对民主党更加有利。众议院少数党领袖Jeffries对拜登说他拖累了民主党在国会的竞选活动。据CNN报道，前众议院议长佩洛西私下告诉拜登 ，他将无法击败特朗普。

在被问及ABC News的报道时，Jeffries办公室给出的评论几乎没有给总统带来安慰。

该办公室声明称，“在同僚间广泛讨论后，他代表众议院民主党党团把大家对未来道路的见解、观点和结论直接告知了总统”。该声明没有发出支持拜登的信号。

拜登在前往特拉华州家中自我隔离时似乎身体虚弱。在拉斯维加斯登上空军一号时，他步履缓慢地走上扶梯，降落后在坐进一辆SUV时似乎还需要人帮忙。总统医生Kevin O’Connor周三发布声明称，拜登出现流鼻涕、咳嗽和全身不适症状。

周四，《华盛顿邮报》引述民主党知情官员报道称，佩洛西对一些该党众议员表示，她相信拜登可能很快就会被说服退出竞选。