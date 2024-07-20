怎么和“生意人”特朗普打交道？各国领袖心里有数

来源：彭博社

本周全国越来越多国家领导人意识到特朗普重新入主白宫似乎已成定局，大家纷纷为此做起准备。

特朗普二度上台可能造成的破坏力的确令人担忧，对特朗普心存疑虑的领导人正在寻找其他方式以缓解冲击，同时也在盘算从中获益的机会。

大多数政府官员私下表示拜登不应该竞选总统，从英国到日本，所有国家现在都在争先恐后的和特朗普阵营中建立或重建网络关系，因为他们知道特朗普这个人非常重视私交。

这位曾经在特朗普第一个任期内担任美国驻德大使的Richard Grenell本周接受采访时表示，“特朗普的不按牌理出牌对我们是一个积极因素”。不过他在例行会议上建议政府官员，特别是欧洲的政府官员“放轻松”。

Grenell在密尔沃基举行的共和党全国代表大会间隙表示，“你们清楚知道第二任期会是什么样子，因为你们知道他在第一个任期时是什么样子。都知根知底了。我不认为会有什么意外。”

特朗普的外交政策方针与第一个任期时几乎没有变化，他在周四接受共和党总统候选人提名时说，美国已经“成为世界其他国家的垃圾场”，“他们不会逍遥太久了”。他还多次抨击拜登。眼下拜登正受到来自党内的巨大的“换人”压力，一些报道称他可能会在几天内退出竞选。

尽管11月大选前还有许多事可能发生变化，但美国的朋友和敌人都在为一个“更爱做交易”的总统任期做准备，相比意识形态，特朗普更看重从做交易中获利。虽然这种行事风格可能意味着更大的波动性（有人担心他会抛弃乌克兰、削弱与盟友关系并对中国征收60%关税），但也带来了外交谈判取得突破的可能性。

世界领导人正在开始考虑他们可以拿出什么和特朗普做交易，是增加国防开支，还是让主要科技企业加大对美国的投资，或者购买更多美国商品。相比第一个任期，特朗普现在的竞选重点是美国被盟国和最大贸易伙伴“占便宜”，以及保护乌克兰、台湾给美国带来经济成本。

前五角大楼官员、新加坡李光耀公共政策学院高级研究员Drew Thompson表示，“特朗普认为自己是个谈判老手，全世界那些明智的政府应该评估他们对美国的价值，以及如何向下一任总统阐明这种价值，无论下一个白宫主人是谁”。

虽然特朗普的做法跟拜登很不同，但世界上一些地区，尤其是被称为“全球南方”的众多新兴经济体喜欢他这种方式。虽然巴西或南非（与中国和俄罗斯同为金砖联盟成员）等主要成员国在政治上与拜登更为合拍，但它们在普京入侵乌克兰问题上跟拜登意见相左，并将特朗普结束战争的立场视为可能的共同利益领域。

两名非洲官员表示，在非洲，许多国家对拜登的外交政策感到失望，有的是因为白宫要求他们必须在美国和俄罗斯之间做选择，有的是因为美国坚定支持以色列对哈马斯的战争 。他们认为，这两件事都破坏了美国在世界上的地位，让俄罗斯有机会向非洲国家提供安全援助、武器供应和人道主义支持，削弱了美国和欧洲制裁的影响力。

HORN国际战略研究中心的主任Hassan Khannenje表示，人们对特朗普重新执政的反应是“恐惧、不甘和矛盾情绪都有，同时又对能够更实质性的接触抱有一些希望。拜登政府对非洲问题的关注一直不尽人意，这为特朗普提供了一个开辟新局面的机会”。

对于欧洲来说又是另外一码事了。在俄乌战争仍未结束之际，他们要警惕美国可能在特朗普上台后上调贸易关税 ，退出气候协议及削弱与欧盟的关系。

特朗普对北约态度冷淡，而他的竞选搭档万斯公开反对援助乌克兰并主张重返亚洲。在周四英国新任首相斯塔默主持的会议上，这成为40多位欧洲领导人最关心的问题。

与此同时，欧洲也认识到拜登的处境并不好。一位支持拜登的法国高级官员表示，这位美国总统表现不佳已经蛮长一段时间，他们不应该再假装他一切都好了。这位官员说，虽然美国盟友于公于私都很尊重拜登，但他的身体和政治影响力在日益式微，这一现实在全球产生了巨大的影响。

一些欧洲官员正在考虑联合举债以增加国防开支。之前提出过发行总计1000亿欧元的国防债券，现在有人说如果特朗普上台，这个数字可能要增加一到两倍。

虽然欧洲对特朗普胜选前景感到担忧，但一些中东国家几乎是旱涝保收，不管谁赢，对他们都有利。

据沙特一位高级官员透露，作为特朗普第一个任期内的坚定支持者，沙特现在与拜登及其政府保持着迄今为止最好的关系，尽管中间波折了三年。虽然利雅得现在面临着不得不重新转向特朗普世界观的局面 ，但正如特朗普在近期接受《彭博商业周刊》专访时所说，过去6个月特朗普与王储穆罕默德·本·萨勒曼的互动使过程变得更加顺利。

沙特认为，即使在没有与以色列正式建立外交关系的情况，他们仍可以继续与特朗普就美国-沙特防务条约展开合作，因为双方都看到了加强关系的好处。特朗普想要限制中国在中东的作用，而美国与沙特达成协议正可以达到这个目的。特朗普说，“他们总是需要保护，我会永远保护他们。”

以色列也是如此，内塔尼亚胡被邀请下周在美国国会发表讲话。虽然拜登对以色列的支持令内塔尼亚胡受益，但他一直在幕后努力改善与特朗普的关系。在特朗普于2020年大选中输给拜登后，两人的关系出现恶化。

看起来其中一些努力正在取得成效。7月16日，在未遂暗杀发生48小时后，特朗普在Truth Social上转发了来自内塔尼亚胡的视频问候，这位以色列总理携夫人祝愿“特朗普总统早日康复”。

然而，世界上其他许多地区可能很快会面临“内向型”美国的冷漠，或被美国索取更多东西。

台湾就是一个例子。虽然特朗普在他第一个任期里与中国大陆发动的贸易战令台湾受益，但他在采访中告诉《彭博商业周刊》，台湾应该对美国支付保护费，台湾行政院长卓荣泰因此强调台北当局在军费开支和征兵上都取得了进展。

然而更大的问题可能是，如果特朗普促成普京在乌克兰取得胜利，会产生什么样的后果。

东吴大学政治学系助理教授Chen Fang-yu表示，这种情况也可能加深台湾人对美国的怀疑。

在韩国，对特朗普作为盟友的可靠性的担忧在首尔再次引发了一场关于是否要在美国核保护伞之外获得核武库以威慑朝鲜的辩论。据当地媒体报道，韩国正在寻求就向美军提供资金加快与华盛顿的谈判，以便在今年年底前达成协议。

经济方面，韩国认识到企业必须做出新的、更大的美国投资承诺才能满足特朗普政府的要求，但这一点并不容易。由于拜登的《通胀削减法案》，韩国等外国公司已经在美国投资了几十亿美元。

相比韩国，美国在亚洲的另一个重要盟友日本没有那么担心。前日本副首相麻生太郎4月拜访特朗普，试图效仿安倍晋三通过打高尔夫建立的高层接触。

前日本驻美大使藤崎一郎认为，没有理由担心特朗普，因为他是什么样的人大家很清楚。首相岸田文雄朝着特朗普喜欢的方向做了很多事，比如增加国防开支和购买战斧巡航导弹。特朗普呼吁美元贬值以提高美国制造业的竞争力，这可能对日本是件好事，因为现在日元兑美元正处于历史低点， 美元贬值正好可以缓解东京方面的压力。