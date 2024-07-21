拜登仍力图挽救在许多盟友看来已走入死胡同的竞选之路

来源：彭博社

作者：Akayla Gardner、Katanga Johnson

美国总统拜登本周末与高级助手们紧锣密鼓地商议着重返竞选活动之路，这是为挽救其连任竞选而做的最后努力，尽管民主党同僚们已焦急呼吁他让贤。

周三冠病检测呈阳性后，拜登一直在特拉华州的海滨别墅隔离。而参众两院的民主党人要求其退选的呼声有增无减。周五，作为拜登长期盟友的俄亥俄州民主党参议员Sherrod Brown加入了约三十来位民主党议员的行列，敦促拜登停止竞选活动。

与拜登关系最密切的人士表示，尽管党内一些高层不断劝说，但拜登竞选连任的决心最近几天更加坚定。然而，这并没有平息华盛顿有关他将在周末宣布退选的传言，甚至连拜登的长期盟友也认为，他的连任竞选之路已走入死胡同。

就在预测他竞选之路已近终点的猜测尘嚣尘上之际，拜登本人发表声明，誓言下周将恢复竞选活动。副总统哈里斯也告诉民主党的金主们，拜登仍有胜选的希望。拜登竞选团队主席Jennifer O’Malley Dillon在一次罕见的电视采访中表示，拜登“比以往任何时候都更加坚定”。

在白宫，助手们在为拜登与以色列总理内塔尼亚胡的峰会做准备。在里霍博斯海滩(Rehoboth Beach)，拜登与他的幕僚长和国家安全助理在线讨论了以色列的安全局势，以及导致全球出行和计算机系统宕机的CrowdStrike事故。

然而，在拜登努力营造出的正常气氛之上悬着一柄利剑：他是否真的相信自己能够顶住民主党同僚前所未有、不遗余力的逼宫压力。

尽职尽责地履行总统职责，并没有平息民主党人对这位81岁的总统是否适合再连任四年的担忧，他们更加担心这四年任期还没开始，他就会被特朗普击败。

除了Brown之外，曾任众议院情报委员会主席的加州众议员Adam Schiff、蒙大拿州参议员Jon Tester等一些知名议员也纷纷发声呼吁拜登退选。

多份媒体报道暗示，包括前众议院议长佩洛西、参议院多数党领袖查克·舒默 和众议院少数党领袖Hakeem Jeffries在内的民主党高层警告拜登他继续参选对选情的危害，并敦促他考虑退出。

反对者占国会民主党人的比例已超过十分之一。目前民主党在众议院握有213个席位，在参议院握有51个席位。

议员们的担心在一定程度上也源于一个更大的担忧：共和党可能会在11月5日的大选中横扫白宫和参众两院。遭遇这样的失败将狠狠束缚住民主党人的手脚，使其无法阻止特朗普的那些提案。

但拜登在周五的一份声明中坚称，他仍然相信自己是阻止这一结果出现的最佳人选。

“我期待着下周重返竞选之路，继续揭露特朗普‘2025计划’的威胁，同时让大家了解我自己的政绩及我对美国的愿景，”他在声明中称。

他的竞选团队继续宣布未来几周的重大筹款活动，包括本月晚些时候将在玛莎葡萄园岛举行的由喜剧演员David Letterman主持的筹款活动。

发言人Kevin Munoz在一份声明中说，拜登知道“这次选举事关重大”，并补充说从现在到选举日还有很多天。