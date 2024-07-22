索罗斯支持哈里斯参选 其他华尔街金主希望展开党内竞争

来源：彭博社

在美国总统拜登决定退出总统竞选的几个小时之内，许多民主党政界大人物，从希拉里·克林顿到加文·纽瑟姆，到巨额捐助者乔治·索罗斯，纷纷加入他的行列来支持副总统哈里斯继续他未竟的事业。

不过也有一些著名的民主党捐款人对仓促行事提出了质疑。

这种思路认为，下个月在芝加哥举行公开大会，届时党内最优秀和最聪明的人都可以各抒己见，那将激起选民的兴奋，并为民主党的政策提供最佳展示时间。许多捐赠者表示，如果哈里斯赢得竞争他们会很高兴，但他们不希望把这个工作直接交到她手上。

“这场小型比赛将获得更多媒体报道和关注，”Galaxy Digital Holdings的亿万富豪创始人Mike Novogratz说道，“美国已做好准备进行改变。”

捐助方不太可能主导下一步行动。这将取决于数十名民选民主党籍官员和党内官员。但围绕如何推进下一步选战的紧张局势，凸显了民主党人和竞选金主之间的分歧。

一些人认为哈里斯以外的其他候选人可能更有机会击败共和党总统候选人特朗普。部分支持者认为，不经过一个竞争过程，让哈里斯直接获得候选人资格，那面子上不好看。

但许多民主党领导人也承认，放弃党内最高级别的有色人种女性领导人，这是个风险，她对两个关键的选民群体——女性和黑人——具有强大的吸引力。

一位在华尔街工作的主要捐赠者表示，径直为哈里斯扫清道路，不会让公众感到兴奋；让七八位候选人上台陈述自己的观点，会引起极大的关注。

许多著名的民主党籍政府官员和党内要员很快就表示支持59岁的副总统作为候选人参选，这包括前劳工部长赖克（Robert Reich）、宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro）和参议员克罗布彻（Amy Klobuchar）。其他人，如前总统奥巴马，称赞拜登的决定，但没有明确支持哈里斯。

副总统竞选搭档

在私下谈话中希望举行公开大会的四位民主党主要捐助者表示，如果直接把提名给了哈里斯，那么她选择的竞选搭档将需要帮助在摇摆州取得胜利。

特朗普选择俄亥俄州联邦参议员万斯作为副总统候选人，就帮助提升了他在硅谷科技公司高管中的地位，他们中的许多人把这位前风险投资家视为自己人。

由于讨论敏感问题而要求匿名的主要捐赠者表示，民主党的副总统首选候选人将是密歇根州州长惠特默（Gretchen Whitmer），肯塔基州州长贝希尔（Andy Beshear），退役海军上将William McRaven，北卡罗来纳州州长库珀（Roy Cooper）和宾夕法尼亚州州长夏皮罗（Josh Shapiro）。

特朗普则把矛头对准了哈里斯，他在声明中说她“和拜登一样都是个笑话。哈里斯对我们国家的人民来说会更糟”。

“这两个人是难兄难弟。”他补充说。

Trey Beck是民主党捐款人、投资公司DE Shaw的前董事总经理，在拜登上个月糟糕辩论表现后就呼吁拜登让贤。现在他呼吁通过竞选来决定谁充当民主党的旗手。

“从这个过程中脱颖而出的任何人都是更强大的候选人，”他说，“他们将接受公众的审查，他们的立场将得以阐释，他们的言辞技巧将得到磨练。”

他说如果哈里斯胜出，“我将迫不及待地期待她当选总统。”