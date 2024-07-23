哈里斯迅速行动为党内提名固票 力争展现团结迎战特朗普

来源：彭博社

作者：Jordan Fabian、Akayla Gardner

美国副总统卡玛拉·哈里斯迅速巩固了关键民主党人对她启动不久的总统竞选的支持，寄希望结束党内动荡并成功挑战唐纳德·特朗普。

在乔·拜登退出连任竞选后不到24小时，哈里斯似乎已经拥有一条通往提名的明确道路。没有其他知名民主党人表示会挑战她。她获得了党内高层人士的支持，包括据传可能成为候选人的民主党州长：加利福尼亚州的Gavin Newsom、伊利诺伊州的JB Pritzker和密歇根州的Gretchen Whitmer。

前众议院议长南希·佩洛西周一表示支持哈里斯，加入了力挺这位副总统竞选的民主党浪潮。据CNN报道，预计参议院多数党领袖查克·舒默和众议院少数党领袖Hakeem Jeffries最早将于周一表态支持哈里斯。

据一位知情人士透露，截至周日结束，哈里斯已经联系了100多名党内官员、劳工领袖、活动团体、资深民主党议员和州议员来寻求支持。还包括两位前总统：比尔·克林顿和奥巴马，以及前民主党总统候选人希拉里·克林顿。

这位副总统接手了拜登的竞选活动，现在更名为“哈里斯竞选总统”(Harris for President)，这使她能够获取9,600万美元的备战资金。哈里斯计划周一晚些时候前往特拉华州威尔明顿的竞选总部召集工作人员。

哈里斯在白宫为大学生运动员举办的活动上向拜登致敬，她在拜登退选后的首次公开露面中表示，拜登“已经超越了大多数任期两届的总统的遗产。”

“我亲眼见证了我们的总统乔·拜登每天都在为美国人民而战，我们非常感谢他为我们的国家做出的贡献，”哈里斯说。拜登原计划在这次活动上发表讲话，但他仍留在特拉华州休养。

哈里斯将于周二在战场州威斯康星州举行她作为总统候选人的首次集会，借此机会向特朗普发起攻势，摆脱因拜登年龄而引发的党内分裂争议。

民主党全国委员会前主席、众议员Debbie Wasserman Schultz周一预测哈里斯将在“在短时间”获得多数宣誓代表的支持。截至周一中午，哈里斯已获得成为党内推定提名人所需代表支持的近一半。

选择副手

哈里斯还必须选择一位竞选搭档，赢回那些与拜登渐行渐远的选民并准备好应对特朗普高度个人化的攻击。

猜测围绕一群白人男性官员，其中许多来自战场州。这包括一些州长：宾夕法尼亚州的Josh Shapiro、北卡罗来纳州的Roy Cooper、肯塔基州的Andy Beshear和明尼苏达州的Tim Walz，以及亚利桑那州参议员Mark Kelly。Whitmer对媒体机构表示她对这个位置不感兴趣。

拜登周日宣布退选后不到半小时就为哈里斯背书，其他资深民主党人也迅速跟进，包括马萨诸塞州参议员伊丽莎白·沃伦。华尔街和硅谷的重量级人物乔治·索罗斯和亚历克斯·索罗斯、Evercore Inc.的Roger Altman和Greylock Partners的Reid Hoffman也加入支持行列。

引人注目的是奥巴马的缺席，他不打算在候选人锁定提名之前为其背书。

对战继续

在经历了数周的悲观论调之后，民主党选民似乎乐见竞选态势的转变，此前民调显示特朗普和拜登之间的差距在拉大。根据民主党的捐款平台ActBlue，民主党在拜登周日宣布退选后在线筹款超过5000万美元。

CBS新闻/YouGov最近的民调显示，在全国范围内，哈里斯落后特朗普的幅度小于拜登。《纽约时报》/锡耶纳学院的民调显示，哈里斯在宾夕法尼亚州和弗吉尼亚州这两个战场州的表现也好于拜登两个百分点。

现年59岁的哈里斯对78岁的特朗普构成新的挑战，这位更年轻、更有活力的候选人深谙民主党强烈捍卫的堕胎权并且不惧出拳。

但哈里斯也有弱点，包括任期内人事变动频繁以及对其零售政治才能的持续怀疑。哈里斯的国内和外交政策议程也面临疑问，共和党人可能会利用这一点。