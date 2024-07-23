一边评估哈里斯赢面一边示好特朗普团队 各国领导人忙于做两手准备

来源：彭博社

作者：Ben Sills、Jan Bratanic、Andra Timu

美国副总统卡玛拉·哈里斯一夜之间成为民主党总统提名人选的领跑者，正为唐纳德·特朗普可能重返白宫做准备的各国领导人又面临新的不确定性。

接受彭博采访的大多数外国官员都从是否更有可能击败特朗普的角度来看待拜登的退选，这足以说明他们对特朗普的担忧。他们以不同程度的坦率寄希望于哈里斯在11月的大选中击败特朗普成为美国首位女总统。

拜登周日决定退出竞选连任，终结了围绕他身体和精神状况的长期闹剧。尽管民调显示哈里斯挑战特朗普的胜算可能略高一筹，但这并没有改变世界各国政府的基本战略考量。他们需要为特朗普再度当选做好准备。

根据两位知情官员透露，大多数欧洲国家政府都在悄悄寻求培养与美国共和党人的关系，以确保与可能由特朗普掌权的白宫保持联络。

“我们必须为两种情况都做好准备，”捷克外长扬·利帕夫斯基表示，“我们不能一厢情愿地认为一位候选人比另一位更好。”

作为可能的民主党总统候选人，哈里斯令美国盟友和对手面临两个关键问题。她能否在大选中胜出？作为总统的哈里斯外交政策与拜登会有多大不同？

从乌克兰抵抗俄罗斯入侵，到以色列与哈马斯在加沙的战争，再到欧洲安全的未来、美中关系以及两国对全球南方影响力的角逐，多重地缘政治挑战的结果将取决于这两个问题的答案。

“从波兰的角度来看，最重要的将是民主党新候选人在北约、保卫波兰和支持乌克兰方面的立场，”波兰内政部长、总理唐纳德·图斯克的亲密盟友Tomasz Siemoniak向彭博表示，“拜登的路线还会延续吗？”

哈里斯在2月的慕尼黑安全会议上提出了一个愿景——她认为美国参与全球事务有助于本国人民的安全，并提振了该国经济，这与特朗普的孤立主义形成鲜明对比。当时是她第三次参加该欧洲最大规模的年度外交政策会议。

“我们致力于追求全球参与、维护国际规则和规范、捍卫国内外的民主价值观，并与我们的盟友和伙伴一道努力追求共同目标，”她表示，“我们的做法不是基于慈善的美德。我们采取这种做法是因为它符合我们的战略利益。”

堪萨斯州共和党参议员Jerry Moran表示，他预计无论谁赢得总统大选，美国都将继续深入参与全球事务。

他在英国范堡罗国际航展接受彭博电视Guy Johnson采访时表示，“我预计任何一届政府都不会令美国退出世界舞台，”他补充说他预计无论谁当选，对乌克兰的援助都将持续。

“我认为乌克兰拥有一条通往成功、胜利的道路，”他表示，“我认为继续追求这一事业对我们来说很重要。”

俄罗斯总统弗拉基米尔·普京的发言人Dmitry Peskov周一向记者表示，克里姆林宫无法评估哈里斯对双边关系的潜在影响，“因为到目前为止尚未注意到她对我们关系的贡献。”

据巴西总统卢拉的两名外交事务顾问表示，他对哈里斯感同身受，并认为她有时间在11月取代特朗普。因讨论总统想法而要求匿名的知情人士表示，卢拉认为重要的是民主党正式确定哈里斯的候选资格并团结一致。此外，卢拉认为哈里斯在女性选民中的表现可能会好于2016年的希拉里·克林顿。

哈里斯在亚太地区一直较为活跃，不过她在访问朝韩非军事区时犯了一个广为流传的口误，混淆了这两个国家。去年4月，韩国总统尹锡悦访美时曾与哈里斯共进午餐，两人还参观了位于马里兰州的美国国家航空航天局戈达德太空飞行中心。

一位官员表示，东京方面乐观地认为若哈里斯当选总统，则将巩固美国与日本的关系。这位官员称哈里斯已与日本对口官员建立了牢固的关系，她在美国西海岸的背景也使她对该地区有较好的了解。

十多年来，无论入主白宫的是民主党人还是共和党人，华盛顿的外交政策建制派一直试图将美国的重心从欧洲转向亚洲和中国带来的挑战。欧洲官员认为这种趋势会持续下去。

在本月早些时候于华盛顿举行的北约组织峰会期间，一位官员感叹道，无论下一任美国总统是特朗普还是某位民主党人，都不太可能比得上拜登对跨大西洋关系的承诺。

德国外长贝尔伯克也已传递类似的信息。

“无论选举结果如何，很明显欧洲必须在自身安全上投入更多资金，必须变得更强大，”贝尔伯克周一抵达布鲁塞尔参加欧盟外长会议时表示。