壮大中产、支持工会、对抗大企业 盘点哈里斯略带民粹色彩的经济理念

来源：彭博社

作者：Amara Omeokwe

卡玛拉·哈里斯没有浪费任何时间，迅速向大众推销她对经济的看法。毕竟，这是今年美国大选中选民最关心的问题之一。

在美国总统乔·拜登退选后的首次竞选集会上，这位现任副总统谈到了本届政府经常强调的主题，如支持中产阶级和劳工，以及对护理经济进行投资。

这些言论表明她的经济平台将以拜登的版本为基础。不过，作为曾经的联邦参议员、加州州检察长以及2020年总统参选人，哈里斯也有自己的往绩可考。

以下是基于她职业生涯早期的公开采访、言论和演讲摘录的一些经济政策观点：

中产阶级

作为副总统的哈里斯一直是拜登政府“自下而上、立足中产，促进美国经济增长”口号的旗手。哈里斯誓言若在11月大选中胜出，则将继续令白宫专注于旨在造福中产阶级、特别是美国工薪阶层的政策。

“壮大中产阶级将是我总统任期内的一个决定性目标，”哈里斯周二在密尔沃基的一个竞选集会上表示，“当我们的中产阶级强大，美国就会强大。”

哈里斯称赞政府在基础设施、应对气候变化和建立国内半导体产业方面取得的重大立法胜利。她还强调了旨在直接支持美国消费者的政策，包括打击所谓的“垃圾费”，以及采取措施提高住房负担能力。

“我们相信在未来每个人不仅有机会维持生计，还有机会改善生活，”她周二表示。

哈里斯表达经济观点时经常带有民粹主义口吻，同时她将自己定位为愿意与大企业对抗的人。

通胀

通胀高企影响了拜登的支持率，对经济的担忧依然位列美国选民关切事项的榜首。

为了安抚选民，哈里斯宣称通胀从数十年高点相对较快地回落，同时强调拜登时代劳动力市场有力，就业岗位的创造持续强劲，失业率接近历史低点。

她还提及《通胀削减法案》，以证明政府正在努力减轻家庭背负的价格压力。

护理经济

自几天前启动竞选活动以来，哈里斯再次承诺将奋力实现负担得起的医疗保健、儿童保育和带薪家庭假。她称这有利于整体经济，特别是对女性而言。

哈里斯在2023年2月表示，“研究表明当女性获得所需的休假时，她们更有可能留在劳动力市场，这意味着经济更强劲，整体工人的薪资提升，顺便提振了整体公司的利润。”

哈里斯在2020年总统竞选期间提出全面的带薪家庭和病假计划，这将要求美国雇主向私营部门和政府雇员提供最多六个月的休假。

税收

担任美国参议员的哈里斯提出立法以为美国低收入群体提供新的税收抵免。税收政策中心的分析表明该措施尤其有利于收入分布中位于底部40%的家庭。

2019年竞选总统期间，哈里斯建议“对华尔街股票交易征税0.2%，债券交易征税0.1%，衍生品交易征税0.002%”，以为“全民联邦医疗保险”(Medicare for All)计划提供资金。据税收政策中心表示，她还提议将资本利得作为普通收入征税，并提高遗产税。

她于近期批评共和党候选人唐纳德· 特朗普在税制方面的往绩，称他担任总统期间“给亿万富翁和大公司提供了巨额税收减免，让工薪家庭为之买单。”

支持工会

哈里斯和拜登政府都明确表示支持工会，认为有组织的劳动者是维护工人权利的关键。

“当工会薪资上涨时，每个人的薪资都会上涨，”哈里斯6月时表示，“当工会工作环境更加安全时，所有工作环境都会更加安全。当工会强大，美国就会强大。”

哈里斯在周二的讲话中表示，每一位劳动者都应该享有“加入工会的自由”。

美国劳工联合会和产业工会联合会和国际服务业雇员工会等主要劳工团体已表示支持哈里斯竞选总统。