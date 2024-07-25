中国低利率环境带火熊猫债 非中资背景发行人融资规模已超去年全年

来源：彭博社

随着中国境内债市融资成本节节走低，熊猫债市场今年迎来发行热潮，并吸引一些全球跨国公司跻身发行人之列，为这个传统上由中资离岸实体主导的市场，带来了更多国际化元素。

熊猫债这一供境外发行人在中国境内人民币债市融资的品种今年供需两旺。彭博汇总数据显示，境内交易所及银行间债市今年累计发行熊猫债至星期二（7月23日）已达1225亿元（人民币，下同，226亿新元），同比增长近五成；其中⾮中资实控的主体发行370亿元，已超越去年全年，势创2005年彭博有数据以来新高。

中国境内人民币债市融资成本目前远低于境外美元债市场，吸引了拜耳、巴斯夫、香格里拉等知名跨国公司今年首次进入在岸市场发行人民币债券；德意志银行、宝马、加拿大国民银行等则连续第二年利用熊猫债市场筹资。

“今年熊猫债在国际公司发行人中越来越受欢迎，”德意志银行中国债务资本市场主管方中睿对彭博新闻社表示，“许多国际公司一直在研究如何在中国进行实际投资，建立一席之地，并认真思考如何利用在岸资本市场为这些业务融资，然后进行业务扩张。”

当前美联储利率仍维持高位，降息开启的时机和节奏尚不明晰。随着中国央行周一再度下调政策利率，债市对未来维持低利率环境的预期浓厚。在中美利差明显的环境下，多元化主体有望继续涌入中国境内市场发债以锁定成本优势。

彭博汇总数据显示，今年以来整个熊猫债市场的发行利率中枢降低至2.44%，其中10家非中资主体的平均融资成本为2.47%，两者均大幅低于去年并为彭博2005年有数据以来最低。

方中睿预测，今年熊猫债市场的发行规模将创下新高，下半年的供给量有望比肩今年前六个月。他指出有更多金融机构计划在未来两个月发行熊猫债，但未透露具体发行主体。

全市场来看，中国当前的低利率环境也为境内企业压降融资成本提供了良好契机。数据显示，今年以来境内信用债平均发行利率约在2.68%，较去年全年水平降逾100个基点，创出1996年有数据以来新低。

中国央行本周的降息行动巩固了人民币债市的低利率预期，中债三年期AAA级企业债收益率随后刷新纪录低点至2.06%下方。 反观美联储官员尽管有在9月降息的考虑，但降息行动落地还没到板上钉钉的地步。