民主党临阵换将后美国大选极其不可预测 政策前景变得扑朔迷离

作者：彭博社

作者：Enda Curran、Viktoria Dendrinou

距离美国大选不到四个月，民主党总统候选人突然换人，这给2025年及之后的经济政策前景带来了新的不确定因素。

眼下的未知数是美国总统拜登的热门接棒者、副总统哈里斯是否将重新调整民主党的经济议程。经济学家和投资者一直在从她担任美国参议员及之前担任加州总检察长的履历中寻找线索。

虽然许多市场参与者此前的假设是前总统特朗普明显有潜力在11月大选中获胜，但哈里斯引发的一波热情迫使预测人士重新计算概率。

富国银行经济学家表示，未来形势存在“巨大的不确定性”。全球经济研究公司Gavekal Research将美国政治局势描述为“极其不可预测”。

曾在小布什政府担任财政部高级官员、现任国际金融协会负责研究和政策的执行副总裁Clay Lowery说：“过去一个月我们在美国总统竞选中目睹的戏剧性事件，无论是规模还是速度都是前所未见的，这增加了选举前景的不确定性并可能损害信心 —— 投资者情绪的一个关键支柱。”

特朗普的议程包括减税、提高关税和严格打击移民，而许多经济学家认为这会重燃通胀。

虽然哈里斯尚未详细制定出她的建议，但经济学家预计她将大致坚持拜登政府当前的政策组合。其中包括对绿色能源提供大量补贴，专注于解决高生活成本问题并维持对中低收入家庭的税收减免。

但预计她也会在某些领域发出自己的政策信号，包括个人所得税率、气候和消费者保护。

“就她的经济政策而言，整体上她是典型的进步派，”在拜登政府中一直担任美国财政部高级官员直到去年的Ben Harris称。“她确实没有太多偏离标准的进步派观点。”

现供职于布鲁金斯学会的Harris说，关于对资本征税的想法，副总统“可能甚至比拜登更左一点”。他指出，她过去支持的措施包括金融交易税，以及将公司税率从目前的21%一路推升至35%的提案。（拜登支持的是28%。）

在贸易方面，这位副总统的记录表明，与追求自由贸易协议的奥巴马或克林顿政府相比，她则更加偏爱保护主义做法，也更符合拜登的做法。拜登维持了特朗普时期对中国实施的关税上调措施。

2016年哈里斯反对跨太平洋伙伴关系协定（TPP），它是奥巴马当时倡导的以牺牲中国影响力为代价深化与该地区接触的一份亚太贸易协定。

当时竞选美国参议员时，哈里斯对《洛杉矶时报》表示，“虽然我支持想方设法增加美国商品出口并扩大贸易机会，但我将反对任何不考虑工人最佳利益的贸易协议。 ”

自宣布参选总统以来，哈里斯赢得了多个工会的支持。她吹捧工会可以给工会成员和非工会工人带来经济利益。