万斯一句“猫娘们”可能让特朗普丢掉摇摆州选民支持

来源：彭博社

作者：Julie Fine、Katia Porzecanski

一周前在共和党全国代表大会上被保守派簇拥的特朗普竞选搭档面临着一个严峻现实。

詹姆斯·万斯2021年发表的关于“无子女猫娘们”的评论不仅招来民主党的批评，就连共和党里也有一些人提出反对。

保守派政治评论员Tomi Lahren表示，“如果你一边想赢得郊区女性支持，一边又把郊区女性称为没有孩子的猫娘们，你是没有办法说服她们站到你这边的。作为一名共和党人，我认为这挺有趣，但我不认为很多持观望态度的郊区女性会觉得这有意思。”

目前特朗普阵营正面临选情逆转的关键时刻。拜登退选和副总统哈里斯异军突起激励了民主党基础选民和捐助者，为她带来了急需的声望和资金。

万斯周五在The Megyn Kelly Show上表示，他的言论并非要“批评那些因为各种原因没有孩子的人”，相反他“是在批评民主党变得反家庭和反儿童”。

摇摆州

自从宣布参选以来，哈里斯与特朗普的支持率差距已经小于拜登与特朗普的支持率差。

这意味着争取宾夕法尼亚、威斯康星、密歇根等关键摇摆州尚未拿定主意的独立选民对共和党将变得尤其重要。出身于阿巴拉契亚地区，多次表达对工人阶级关切的万斯，是特朗普竞选团队拉拢摇摆州选民的关键。

已故共和党总统候选人约翰·麦凯恩的女儿梅根·麦凯恩说，“我一直试图警告认识的每一位保守派人士，万斯这些言论会激怒各个阵营的女性，包括我最保守的支持特朗普的朋友，这些言论给我们带来了真正的痛苦，而且从本质上来说是不虔诚的。我们不是这样的人”。

万斯在2021年接受福克斯新闻台采访时发表的一番言论引起了激烈批评。他说，“我们这个国家实际上是由民主党、企业寡头、一群没有孩子的猫娘们管理的，她们对自己的生活和所做的选择感到痛苦，所以她们想让这个国家的其他人也感到痛苦”。

他特别提到了纽约州女议员亚历山德里娅·奥卡西奥（Alexandria Ocasio-Cortez）和交通运输部长彼得·布蒂吉格（Pete Buttigieg），万斯称“我们把国家交给那些与国家没有真正直接利害关系的人，这怎么说得通呢？”

哈里斯的支持者很快指出，哈里斯是丈夫两个孩子的继母。

特朗普竞选团队发言人Karoline Leavitt指出，万斯这条评论要结合一个“重要背景”来理解。她说，在接受采访的前几天，万斯在一次会议上发表演讲称他所谈到“无子女左派”时针对的不是那些由于医学或生物原因而无法生育的人。

哈里斯尚未公布竞选伙伴。考虑到种族和性别对2024年大选的影响，她主要考虑的是白人男性候选人。

最近几天，万斯的矛头是哈里斯，特别是她对南部边境移民问题的处理。