哈里斯缩小潜在竞选搭档范围 三位最热门人选进入视野

来源：彭博社

作者：Akayla Gardner、Steven T. Dennis

美国副总统哈里斯正在缩小潜在竞选搭档的人选范围，她面临两周的冲刺期，做出自己刚刚开始的总统竞选征程中的最重要决定。

哈里斯考虑的潜在搭档人选范围广泛，不过了解流程情况的知情人士称一份缩小范围后的名单已成形，其中包括三位在全国范围内具有号召力的民选官员：亚利桑那州参议员Mark Kelly、宾夕法尼亚州州长Josh Shapiro和明尼苏达州州长Tim Walz。

哈里斯竞选团队的发言人Kevin Munoz说，她“指示团队开始对潜在竞选伙伴开启审核程序”，但拒绝说明寻找竞选搭档的具体情况。

预计哈里斯将在8月7日之前做出选择，以便与民主党在该日期之前实际提名一位候选人的计划保持一致。

选出一位副总统候选人将巩固民主党的选情，与共和党提名人选特朗普及其竞选搭档万斯在11月的大选中角逐。

哈里斯的竞选搭档可以为她增强竞选力量，可以为选情造势并代表她筹集竞选资金，同时在理想情况下可以突出她的优势，并淡化她的薄弱之处。

哈里斯的潜在搭档名单上大多数是中间派倾向的白人男性政客，他们可以帮助哈里斯吸引摇摆州选民以及商界领袖和捐助者。他们过往都曾抨击过特朗普及其煽动性政治风格。据知情人士称，Walz在进步人士中的声望越来越高，足以让他进入考虑范围。

哈里斯的盟友表示，副总统和她挑选的任何人之间的化学反应，与他们的政治特征一样重要。哈里斯的支持者表示，哈里斯深知作为民主党二号候选人物的压力，她在做出选择时会权衡自己的经验。

民主党人警告说，人选的考察过程必须彻底，才能发现任何危险信号。这些警告有了新的紧迫性，因为万斯对无子女女性发表贬低言论的旧视频被翻出来，引发广泛批评。

“正如特朗普团队所发现的那样，团队不仅要进行法律审查，还要查阅推文、演讲和视频，”民主党策略师Karen Finney。“需要彻底的核查，要通过大量的背景信息来了解这个人。”

前司法部长Eric Holder正在牵头审核程序。据一位知情人士透露，Holder的律师事务所Covington & Burling LLP手头已有12至15份候选人档案，这表明哈里斯最初广泛撒网。

Shapiro是一个可以说是最重要摇摆州的受欢迎的州长，也是一位优秀的演说家，他在农村地区的表现出色，而农村地区是民主党的一个薄弱点。Walz曾经是教师和陆军国民警卫队成员，他可能会让特朗普在明尼苏达州具有竞争力的希望破灭，并比肩万斯在中西部的号召力。

Kelly在的州既是战场州，又属边境地区，他在移民问题上与拜登有意见分歧。他的妻子 Gabrielle Giffords是前国会议员，在2011年险遭暗杀后成为枪支管制活动人士。

哈里斯还在拜登内阁寻找潜在人选。知情人士说，进入审核程序的潜在人选包括商务部长雷蒙多和交通部长Pete Buttigieg。

哈里斯竞选团队的一位官员说，她正在根据共同的政治价值观（包括经济和民主），以及在必要时作为执政伙伴和领导国家的能力，对潜在人选进行评估。