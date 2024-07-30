美国大选变数莫测 乌克兰把和平希望部分放在中国身上

来源：彭博社

虽然美国和欧洲批评中国为莫斯科的战争机器提供助力，但中国国家主席习近平对自己的定位是终结俄乌战争的和平缔造者。

莫斯科和基辅在国内外都面临结束战争的压力。中国官员上周接待了来访的乌克兰高级官员，这是冲突爆发以来第一次有乌克兰高官到访中国，中国外长王毅告诉乌克兰外长库列巴，和谈的时机“尚不成熟”，但称俄乌双方都发出了愿意谈判的信号。

周日北京派出特使李辉前往巴西、南非和印尼，“为重启和谈积累条件”。这几个国家都没有跟随美国实施对俄罗斯的制裁。

如果特朗普赢得11月大选，美国这个乌克兰及其他欧洲国家最主要的盟友可能出现外交政策重大转向，特朗普已经表示，如果他赢得大选，将在24小时内结束在乌克兰的战争，他的竞选搭档詹姆斯·万斯一直对美国支持基辅持批评态度。

卡内基俄罗斯欧亚中心主任Alexander Gabuev表示，中国没有改变立场，但看到了一个让自己成为更强大参与者的窗口。 他预计，相关和谈最早可能在今年进行。

Gabuev称，“中国正在为以后几轮会谈做准备，即将卸任的美国总统乔·拜登可能也希望达成协议，作为自己的外交政策遗产添上一笔。北京方面也想分享部分成果，展现出自己为结束战争所发挥的建设性作用并因此博得国际美名”。

乌克兰政府此前宣布，对普京出席第二轮和平峰会持开放态度，而这是中国出席峰会的条件之一。虽然中国宣称是俄乌关系的潜在调停人，但北京当局给俄罗斯提供的支持令外界对其声称的“中立性”感到怀疑。

据彭博新闻早些时候报道，意大利总理梅洛尼认为如果特朗普撤回美国对乌克兰的支持，习近平将成为影响俄乌局势的一个重要利益相关者。这位极右翼领导人本周访问中国以期与习近平建立更紧密的联系。

泽连斯基曾经在接受彭博新闻社采访时强调，中国与美国一道，可以成为和平谈判中的“潜在调解人”。虽然美国和欧洲威胁要就俄罗斯问题对中资银行实施制裁，但乌克兰方面依然保持着和中国的联系。

库列巴访问中国之际，中国牵头巴勒斯坦几个敌对派系签署了一项协议，以建立一个临时和解政府。虽然这份被中方称为《北京宣言》的协议缺乏关于哈马斯和法塔赫等分歧严重的对手将如何合作的细节，但标志着北京的海外影响力上升。

中国人民大学国际关系教授王义桅说，中国将在和平谈判、缔造和平和对话中发挥更重要的作用，不仅在中东和乌克兰，甚至是在全球范围内。

王义桅补充说，这是因为“全球南方”国家越来越信任中国不干涉内政的外交方式。王义桅称，乌克兰将把中国对任何和平计划的支持视为俄罗斯做出承诺的标志。

不过库列巴上周没有去北京，而只是在广州会谈，这也凸显出中国在乌克兰问题上的谨慎态度。后来他还去了香港，警告港府领导人不要帮助俄罗斯逃避美国制裁。

欧洲可能希望通过乌克兰解决方案得到有关俄罗斯不会进一步扩张的保证。人们越来越担心，普京可能将他的野心扩大到波罗的海国家，从而与北约爆发更大冲突。

新加坡国立大学政治学副教授Ja Ian Chong说，目前还不清楚中国政府是否愿意，或有能力让俄罗斯做出保持克制的承诺。

Chong补充说，“从表面上看，中国政府是在利用乌克兰达到自己的目的，而不是为和平采取任何实际步骤”。