中国债券热进入前所未有的领域 央行是否干预成焦点

来源：彭博社

中国债券的涨势已进入前所未有的领域，投资人关注的焦点在于：央行最终会决定将投机客赶出过热的市场，还是任由市场火热以利经济。

随着投资者因股票重挫、房价下跌且存款利率没有吸引力而转向中国最安全资产，中国国债收益率已经创下新低。基准10年期国债收益率跌破20年前的低点，2.15%的水平已经远低于交易员预计官方会干预的水平。

几个月来，当局一直左右为难——经济已做好借贷成本走低以帮助提振需求的准备，但或无法应对流动性推动的泡沫破裂后可能造成的剧烈市场波动。直到上周，中国央行似乎已准备好介入并卖出国债，然后出乎意料地转向降息以刺激经济。

投资人也各吹各的调，有些人认为，官方可能会采取行动；有些人则指出，债券持续上涨是有坚实的基本面原因。

ING银行大中华区首席经济学家Lynn Song表示，如果涨势走得太远、太快，中国央行可能会开始通过卖出国债来干预。尽管如此，随着投资者继续寻求安全的收益来源，中国债券短期内可能会继续出现一些购买需求。

今年早些时候公开的中国国家主席习近平的表态呼吁在央行公开市场操作中“逐步增加国债买卖”，让中国央行以买卖国债作为潜在工具的想法引起市场的关注，尽管此类操作也被视为改善金融体系流动性管理的长期计划。

央行本月早些时候表示，已经与几家主要金融机构签订了债券借入协议，这些金融机构可供出借的中长期国债有“数千亿元”。这表明它正考虑卖出国债以为今年以来债市的凌厉涨势降温。