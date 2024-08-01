特朗普试图缩短哈里斯的“蜜月期” 如何调整攻击策略面临挑战

来源：彭博社

作者：Stephanie Lai

唐纳德·特朗普的总统竞选突然开始急起直追，竞相寻找方法削弱副总统卡玛拉·哈里斯参选后的强劲势头。

就在两周前，特朗普团队还如此热情洋溢，以至于一些官员警告不要过于自信。这位前总统躲过了一次暗杀企图、锁定了提名，并在民调中领先。他的竞选团队瞄准了曾经被视为遥不可及的州，包括明尼苏达州和弗吉尼亚州。

但美国总统乔·拜登的突然退出颠覆了这场竞争，共和党人长期不看好的哈里斯激发了民主党选民和捐助者的热情，盖过了特朗普阵营的欢呼声。

目前为止，特朗普竞选团队尚未确定攻击哈里斯的有效策略，现年59岁的哈里斯是一名有黑人和亚裔血统的女性，比她的共和党对手年轻近20年。共和党人的一些早期努力甚至令特朗普的盟友感到震惊，认为他们过于性别歧视和种族主义。

特朗普和他的副总统候选人万斯正在加紧露面，其竞选团队在关键的战场州发动大规模广告攻势来传播信息。与此同时，万斯因其过去对无子女女性的批评而受到审视，加剧了竞选活动在女性选民中的劣势。

“他们会高估自己的实力，”共和党策略师、前共和党全国委员会发言人Lisa Camooso Miller说。“两个在女性问题上犯了错误的白人怎么能追着一个黑人女性候选人不放，还能把事情做好？”

民调转变

哈里斯的竞选团队现在在特朗普瞄准的许多州进行广告宣传。其中包括拜登竞选团队几乎完全不考虑的亚利桑那州，但民主党人现在认为该州还有希望。创纪录的2亿美元筹款在短短一周内抹去了特朗普在财务上的领先优势。

彭博新闻/Morning Consult的最新民调数据显示，哈里斯抹去了唐纳德·特朗普在七个战场州的整体领先优势。这位副总统在年轻、女性和黑人选民中掀起一股热潮。在可能决定11月大选结果的摇摆州，哈里斯的支持率为48%，特朗普的支持率为47%，二人在统计上难分胜负。

特朗普竞选团队及其盟友认为，随着选民开始注意到他们对哈里斯的攻击，这位副总统背后的热情将会消退。

“民主党人临阵换将，但我们将缩短这个蜜月期，”特朗普主要超级政治行动委员会Make America Great Again Inc.的领导者Taylor Budowich说。

特朗普在近几天的一系列集会和其他场合中加大了对哈里斯的攻击，将她描绘成“激进的左翼疯子”并且“无能”。新的电视竞选活动抨击她是拜登的“边境沙皇”，试图将她与政府在选民中普遍不受欢迎的移民政策联系起来。

“现在的信息五花八门，特朗普方面没有明确的信号表明他们更偏向什么，”Pangea Policy创始人Terry Haines周二告诉Bloomberg Surveillance。