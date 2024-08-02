多用普通话、紧盯小红书 香港企业能变则通、不变则亡

来源：彭博社

作者：Shirley Zhao、谢修齐

香港地产代理Habitat Property以往大部分业务依赖这个城市的西方专业人士。如今截然不同。

该公司创办人Victoria Allan表示，中国大陆客户现在占交易量的40%，冠病疫情之前这一比例为10%。另外40%来自香港，来自西方的客户则降至仅20%。

“实际上，现在我想僱用的人都必须会说普通话，”2001年创立Habitat的Allan说。Habitat网站以前只刊登英文文章，如今许多都是中文。社群媒体的贴文附有字幕并纳入对中国人社群会感兴趣的主题，例如双语国际学校。

随着外国和本地专业人士大量外流，香港经济发生巨大变化，Allan的公司只是数以千计想要适者生存的企业之一。他们越来越依赖中国资金，紧盯大陆流行的社交媒体，在这座原本以粤语和英语为主流语言的城市中拥抱普通话。

Allan说，能变则通，不变则亡。你身处一个新的香港，不是更糟的香港，只是全新的香港，我们必须忘记过去，努力面前。

大陆人士涌入

根据人口普查数据，截至2022年6月的两年里，严格的防疫规定、政治动荡以及中美关系日益紧张下，香港人口减少了约21万6000人，或约2.8%。

为了扭转这一趋势，政府推出了新的签证计划来吸引技术工人。政府数据显示，去年因该计划获批的约5万人中，95%来自中国大陆。

香港旅游发展局的数据显示，疫情过后，香港旅游业重挫，较2019年下降40%。截至5月，大陆游客占游客总量的77%，但中国经济放缓和楼市危机意味着他们的花费会减少。

在香港最大的购物街区看得到这些变化。广东道和罗素街等街区曾经因高级租户和世界顶级租金而闻名，现在店面却无人承租。但中环的苏豪区则比疫情前更加人声鼎沸，这里受到中国大陆游客的青睐，他们放弃了采购奢侈品，转而与中国社交媒体上流行的标志性建筑、精品咖啡馆和时髦壁画自拍。

为了赢得生意，许多原本在脸书和Instagram上宣传的香港零售商，都使用小红书等类似的中国应用程序；小红书拥有数亿用户，他们会发布旅游指南、餐饮评论和品牌推荐。

其中包括Bakehouse，这是一家面包连锁店，在中国大陆用户对该应用程序上的蛋挞（香港标志性甜点）赞不绝口后，该公司在小红书开了帐户。

创办人兼主厨Grégoire Michaud表示，在4月为期一周的复活节假期期间，Bakehouse的销售额同比增长约17%。香港餐饮联业协会会长黄家和表示，复活节假期的餐厅生意估计比一年前减少了至多40%。

市场研究公司Euromonitor International顾问Prudence Lai说，很明显，你在街上观察哪些外面有排队人龙的餐厅时，通常会发现它们是小红书推荐的餐厅。