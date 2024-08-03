一升一降一不变：各国央行的分道扬镳还会持续多久

来源：彭博社

全球三大央行本周调整利率的方向各不相同；货币政策的分歧加深，虽然外界对此期待已久，但料将昙花一现。

日本央行星期三出人意料地加息，行长植田和男继续推动让基准利率越来越在零以上。然后是美联储按兵不动的决定，但发出9月降息的信号；接着英国央行在星期四降息，是疫情爆发以来的第一次。

冠病病毒时代的供应链冲击已基本上席卷全球经济，通胀已达或接近目标。因此，大多数主要央行行长都将重点转向维持经济增长和就业，日本再次特立独行。

汇丰全球经济学家James Pomeroy说，不同的央行正在考虑大致相同的情况，但就如何制定政策得出不同的结论。

目前，本国因素占据主导地位，这意味着已开发经济体的利率调整速度和规模将有所不同，但这种差距可能不会持续太久。事实上，摩根大通的经济学家预计，除了经济衰退之外，将出现史上“最同步的政策宽松周期”。

Vanguard Group Inc.首席美洲经济学家Roger Aliaga-Diaz说，首次降息的时间差距可能会扩大。但我们认为，未来几年央行利率的预测路径不会出现分歧。一旦美联储开始降息，大多数主要央行将步调一致。

日本央行升息15个基点并宣布减少购债计划的细节后，日元走强至3月以来的最高水平。预期日本央行还会收紧政策的交易员认为，日元兑美元最高可能升至140日元。

相比之下，由于利率下降的前景以及美国经济放缓，美元本周兑对许多对手货币出现疲软迹象。

与此同时，人们对美联储将在9月采取行动的预期日益高涨，带动美国国债上涨，7月创下连续第三个月上涨，是三年来最长涨势。随着投资者认定美联储今年将降息三次，10年期美债收益率星期四跌破4%，是自2月以来首次。