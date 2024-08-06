斯塔默执政蜜月期的紧迫挑战

来源：中新社

记者：欧阳开宇

在英国首相斯塔默执政满月之时，他所面临的首要任务是“确保街道上的每个人都能安全”。

斯塔默8月5日在唐宁街主持召开“眼镜蛇”紧急会议。议题聚焦英国各地的反移民抗议和骚乱，相关机构要员讨论应对平息暴力骚乱的对策。

眼镜蛇（COBRA）紧急计划委员会是“内阁办公室情况通报A室”的简称，由英国内阁成员和军警情首脑组成，专门负责处理与国家安全有关的特别重大事宜。过去几年，在冠病疫情期间以及英格兰发生严重洪灾之后，英国政府均召开过“眼镜蛇”会议。

斯塔默会后表示，紧急会议与会各方已同意采取多项行动，包括组建一支由专业人员组成的“常备警察部队”，用于应对这场13年来在英国发生的最大规模骚乱。

英国上一次爆发大规模抗议是在2011年，当时伦敦一名黑人男子被警察枪杀，数千人走上街头抗议。那时，斯塔默担任英国皇家检察署总检察长。

面对此次持续暴力骚乱，61岁的斯塔默身份已是英国政府首脑。他领导的工党在上个月的英国大选中大获全胜，保守党14年的执政宣告终结。

7月5日，英国大选结束后，斯塔默在白金汉宫与国王查尔斯三世会面，并获国王任命，成为新一任英国首相并负责组阁。斯塔默在唐宁街首次亮相中，誓言要带领英国完成国家复兴的使命。

一个月来，英国新政府在内政外交层面开展一系列紧锣密鼓的行动，在促进经济增长方面宣布改革方案、废除非法移民遣送的“卢旺达计划”、外交方面重拾“亲欧”路线，无不表现出求变之心。

从民调数据来看，在保守党搬出唐宁街10号后，斯塔默的支持率仍在上升。7月中旬，英国调查机构公布数据称，约有40%的选民对这位新领导人抱有好感，比竞选最后一周还高了6个百分点。观察者认为，这些数据表明，斯塔默正处于执政“蜜月期”，英国人期望他的政府会把事情变得更好。

然而，在积极改变的同时，也有一种忧虑笼罩着工党执政层。考虑到如今公共服务“缩水”、监狱人满为患、英国国家医疗服务体系（NHS）负担过重且人手不足，英媒称，工党大臣和议员们都在担心“蜜月期”不会一直持续下去，他们需要考虑如何才能在公众情绪再次恶化之前扭转局面。

就在英国政府新领导层执政将“满月”时，一场凶案点燃了抗议者情绪。7月29日，位于英格兰西北部的南港发生持刀袭击事件。据路透社报道，在社交媒体上迅速传播的虚假信息称，持刀袭击者是一名激进穆斯林移民，之后数百名反移民抗议者卷入了城镇骚乱。

尽管英国警方已经表示，17岁的嫌疑人阿克塞尔·鲁达库巴纳出生在英国，但反移民示威者的抗议活动仍在继续，并演变成打砸、纵火和抢劫。上周末，英国多个城市爆发13年来最大规模的骚乱，赫尔、利物浦、布里斯托、曼彻斯特、特伦特河畔斯托克和贝尔法斯特等地均发生不同规模的抗议活动，造成警察受伤、财产受损。

对于近期的暴力事件，英国新一届政府始终表现出强硬态度。斯塔默谴责相关暴力行为，并称抗议者“利用”社会悲痛情绪制造骚乱。他所领导的政府紧急推出“国家暴力骚乱防治计划”，汇集全国各地警务力量遏止示威浪潮。

英国内政大臣伊薇特·库珀警告说，在全国各地极右翼暴徒焚烧酒店、袭击警察并给英国街头带来混乱之后，施暴者将面临“清算”。目前已有420多人被捕，随着当局搜索录像以查明所有涉案人员的身份，接下来还会有更多人被捕。

据英国媒体报道，政府对于暴力行为的强硬回应得到民众支持。不过，各地城镇居民也感受到近一段时间治安状况明显恶化，有不少骚乱事件的目击者仍“心有余悸”。

分析人士指出，此次骚乱的背后原因错综复杂，不仅是反映出某个单一领域的问题。而除了迫在眉睫的平息骚乱，当局如果不能在经济、国家医疗服务体系和移民等问题上交出明确成绩，英国社会的不满情绪将难以消除。

正如唐宁街前政策顾问帕特里克·戴蒙德所指出，在经历过保守党执政下的多年危机后，斯塔默所领导的工党只有建立某种稳定的状态，公众才会给予长期信任。