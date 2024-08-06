知名观察人士：当前市场与1987年股灾颇有相似之处

来源：彭博社

作者：Chris Anstey

长期跟踪市场和经济的观察人士Ed Yardeni称，当前的全球股市下跌与1987年市场崩盘有一些相似之处，当时尽管投资者忧心忡忡，但经济最终还是避免了下滑。

“到目前为止，这很容易让人联想到1987年，”Yardeni在彭博电视的Bloomberg Surveillance节目中表示。“当时股市发生崩盘——基本上是在一天之内出现的，还有观点认为我们已经或即将陷入衰退。但这根本没有发生。实际上更多的是与市场的内部因素有关。”

对当前股市暴跌的解释之一是，利用日本接近零的融资成本来投资其他资产的所谓套利交易平仓。日本央行上周宣布加息并承诺考虑进一步行动，打击了这种所谓的套利交易。交易员还提到了对美国大型科技公司的押注平仓。

就内部市场动态而言“我认为现在的情况（与1987年）是一样的”，身为Yardeni Research总裁的Yardeni表示，“这种抛售在很大程度上与套利交易平仓有关。”

在1987年历史性暴跌中，时任美联储主席艾伦·格林斯潘下调了利率并向金融体系注入流动性。Yardeni表示，他预计货币政策制定者将对当前形势做出反应，但他不认为会有紧急利率行动。

信用风险

“这正在演变成一场全球金融恐慌，我认为我们可以期待各国央行对此作出回应，” 他说。在他讲话后不久美国股市到周一午盘之际已经收窄了跌幅。

截至纽约时间中午，标普500指数下跌约2.3%，盘中一度下跌约4.3%。日本东证指数跌逾12%。美国国债也先扬后抑。

决策者的第一个反应可能是“降低对美国经济的担忧”并抵制美联储会以50个基点启动降息的看法，Yardeni说。“但你知道，如果再有几天类似周五和今天上午的期货抛售，我认为央行就会进入提供流动性的模式，这很可能意味着降息50个基点。”

Yardeni说，危险在于市场暴跌会自我加强并导致信贷紧缩。“可以想象这种套利交易平仓可以演变成某种金融危机，进而导致经济衰退，” 他说，但也同时强调这不是他的预期。

“劳动力市场仍然处于良好状态，” 他说，即便上周五的美国非农就业报告弱于预期。7月非农就业数据显示就业增长显著放缓，失业率出人意外攀升，引发了人们对美联储将利率从20多年来最高水平下调的行动过晚的担忧。

“美国经济仍在增长，我认为服务经济表现良好，” 他说。“总而言之，我认为更大程度上这将演变成市场的技术性异常走势，而不是演变成经济衰退。”

Yardeni以在1980年代创造了“债券卫士”一词而闻名，该词指的是投资者出于对财政轨迹的担忧而推高利率，从而影响决策者讨论的可能性。