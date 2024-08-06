从女篮到芯片：对外高水平国际化、对内充分竞争

作者：顾文军

中国女篮在巴黎奥运会上仅取得两负一胜的成绩，未能小组出线。从东京奥运会的第五名，到2022年女篮世界杯亚军，这支中国女篮被寄予厚望。结果却连小组都未能出线，着实令人遗憾。

作为一直关注中国女篮的球迷，我看了这次系列赛的全部比赛。或许对篮球，对这支女篮充满了希望，也就有了些许思考。阵容如此强大的世界杯亚军只取得这样的成绩，可能有伤病原因，但连小组也没有出线，必定有更深层的原因。世间的道理大多是相通的，女篮失利有很多教训值得总结。作为球迷和半导体分析师，我觉得这些教训也值得半导体产业借鉴。

女篮的奥运之旅整体黯淡，但也有亮点。中锋李月汝场均得分17.7分、11篮板，效率值21.7，几项关键指标均居队内榜首。为什么众星云集的女篮中只有李月汝成为整个系列赛唯一亮点？

2022年世界杯结束后，李月汝于2023赛季加盟土耳其联赛（全球女子篮球联赛美国WNBA水平最高，土耳其女篮联赛次之），今年进入WNBA联赛，一直在国际高水平舞台打拼。美国WNBA水平虽高，但球员薪水并不高，超级顶薪才23.4万美元。李月汝放弃了内蒙古女篮400万人民币的年薪，在WNBA年薪才47万人民币。这就更衬托出李月汝在海外坚守的珍贵！

2023年女篮获得亚洲杯冠军，正是得益于当时中国女篮有四个WNBA球员。但是亚洲杯之后仅有李月汝继续在高水平海外联赛打拼，与水平最高的同行竞技，最终也只有李月汝提升了球技，保持了比赛状态。

无论在哪个领域，高水平的竞争才能最大程度地提高竞技能力。篮球如是，芯片更如是。近几年，半导体产业受到了地缘政治的严重干扰，我们可以认为半导体的国际合作属性降低，但是它的国际竞争属性却一点也没有减弱。作为一个充分竞争的国际化产业，我们必须培养能在国际赛场上与国际企业同台竞技的芯片企业。

半导体产业和篮球一样，不参与国际竞争，就不能认清差距；不在国际舞台同台竞争，就不能获得实质进步。如果只是内卷或者闭门造车，虽然在国内同行的陪衬下，貌似实力强大，对国内对手可以降维打击。但这种温室里长大的花朵，与国际同行的差距只会越来越大。

如何鼓励更多中国企业走出去，参与国际竞争，培养“外战内行”的企业，是一个值得思考的话题。国际竞争对手在激烈的国际赛场快速进步，中国芯片企业不能有丝毫松懈和停滞。中国芯片的主战场当下可能在国内市场，但未来的主战场一定在国际市场，所以现在就要着眼全球。况且现在中国终端企业不断参与国际竞争，作为天然的合作者，中国芯片也必须走出去。

无论是球员，还是芯片企业，只有走出来才能感受到行业最高水平的压力，才会有求生的紧迫，才会有拼搏的动力，才会有取胜的希望。就算是在国内，也不应封闭，也要充分竞争。

回到国内，WCBA虽然有18个球队，但竞争却非常不充分。近几年优秀球员主要集中在四川和内蒙古两队。两只球队实力超群，鹤立鸡群，结果就是女篮国手们在国内联赛打球太轻松，基本没有压力。女篮的竞技状态就在这种低强度竞争中潜移默化地退步了。

而且国内联赛比赛负荷不大，比赛也少，还有丰厚的广告代言，所以在国内打球可谓“事少钱多离家近”。在海外语言不通，环境也不那么友好，队内竞争激烈，只有玩命训练，拼命比赛，才能获得上场机会。

作为球迷我无法指责球员的选择，毕竟运动员是吃青春饭的，随时有遭受重大伤病的风险，追求现实利益有其合理性。但是从自己所处的芯片行业来讲，芯片是一个全球竞争的行业，“事少钱多离家近”的好日子必定无法持续，因为这是一个充分竞争、国际竞争的行业。

如果我们有的企业，贪图“友好”的国内环境：和政府搞搞关系，就能拿到大的支持；弄弄PPT，讲讲概念，也能融到资；甚至有的市场被冠以“自主可控”，也可以轻松拿到订单。或许短期可以“躺着赚钱”或者“事少钱多离家近”，但久而久之，就没有竞争力了。没有任何人可以躺在功劳簿上高枕无忧，半导体作为快速更迭的行业，一个产品领先只是过眼烟云，随时就会有竞争对手取而代之。

有些领域，确实因为安全、特殊等各种原因，需要设置一些门槛，形成封闭市场，那也希望能够对多家国内公司开放，形成充分竞争。否则少数受益者就主动适配封闭市场，不去考虑产品的竞争力——对内忙于渠道，忙于资源；对外不愿意直面国际竞争对手（毕竟这是最残酷的竞赛），逐渐放弃海外市场。整个行业缺乏开放竞争的朝气，久而久之有出海能力的企业也会衰弱不堪。

中国女篮折戟奥运会，作为球迷希望她们尽快振作起来，着眼未来大胆走出去，与一流对手过招，快速提升自己。希望她们不要陷入中国体育内战内行，外战外行的流弊。或许相关部门也应该考虑，如何支持女篮球员走出舒适圈，去国际舞台上打拼。李月汝是优秀的，但篮球作为团队运动，仅有一个李月汝是不够的。

芯片更是全球竞争的产业，中国芯只有成为世界芯的那一天，中国芯才算是真正取得了成功。对外积极走出去，对内也要营造出充分竞争的氛围。如果特殊领域涉及到国家安全，只能针对国内企业开放，应该让国内多家企业之间展开竞争，形成一个竞争激烈的市场，不能成为几家企业的专属领地。否则，久而久之，保护国家安全就成了保护特定企业的利益，让国内市场失去活力。就像现在的WCBA，有实力的球队只有内蒙古队和四川队，联赛竞争不够激烈，球员的竞技水平自然难以提高。

全球化的竞争，只有登上全球舞台才有取胜的机会。过去四十年，中国制造在高度全球化的背景下崛起；过去二十年，中国芯片随着中国制造行销全球而快速成长。所以全球化一直是中国半导体快速成长关键因素。现在中国制造在走向全球，中国芯肯定也要积极走上全球舞台，从“全运会”到“奥运会”，争夺更多的奖牌、金牌！

（作者是上海半导体研究机构芯谋研究首席分析师）