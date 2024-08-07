日本股市汇市的极端波动令企业高管预判形势难上加难

来源：彭博社

作者：Supriya Singh、Eddy Duan

由于日本股市和外汇市场出现极端波动，令未来数月企业前景蒙上不确定性，日本大型企业难以向投资者提供明确的指引。

铃木汽车等企业在本周的财报电话会议上，向投资者强调了高度的不确定性。这家汽车生产商维持全年营收展望不变，并提到股市大幅波动，以及日元兑美元突然升值。

“由于市场仍然存在不确定性，我们维持全年展望不变，”常务执行官Ryo Kawamura表示；公司早前将营收预期维持在5.7万亿日元（386亿美元）不变，尽管第一季度汽车销售强劲令营收增长了超过20%。

“日元疲软对我们有利，但当前的日元走强将产生相反的影响，”他在周二的公司新闻发布会上补充道。

在同一场电话会议上，执行副总裁Kenichi Ayukawa也表达了他对近期市场走势的“震惊”。

其他日本公司的高管也表示，很难对市场混乱做出反应。三菱重工首席财务官Hisato Kozawa周二表示，他对市场企稳抱有希望，但预计这需要一些时间。

这家制造业集团发布的季度利润增长了61%，得益于燃气涡轮发动机的强劲销售表现。

伊藤忠商事首席财务官Tsuyoshi Hachimura表示，投资者高估了美国经济的下滑程度，现在做出任何具体的投资决定还为时过早。

至于日元，他说道，日元正在纠正兑美元的水平，称这可能对消费者产生负面影响。

麒麟控股首席运营官Takeshi Minakata也在周二的新闻发布会上表示，当前市场的不连贯性与实际经济脱节。

日本邮船株式会社总裁Takaya Soga发表了更加积极的展望，周一称日本的基本面没有变化，市场参与者只是在调整头寸。

他说道，随着日本经济走强，日本股市将在某个时候反弹。