美联储若积极降息 中国央行就有了进一步放松政策的空间

来源：彭博社

中国人民银行有望从全球金融市场动态中获得一直期待的喘息之机，投资者和交易员等待已久的货币刺激政策或将渐行渐近。

中国央行两周前出人意料地降低利率，可能只是一个开始，部分经济学家现在预计2024年会总计降息三次，那将是多年未见的宽松规模。随着对经济衰退的担忧笼罩市场，一个潜在的颠覆性因素是，美联储可能采取更积极的降息路径。

友山基金联席投资总监许永斌表示，鉴于交易员预计美联储将更多降息，中国央行现在降息的空间更大；预计中国央行今年至少会降息一到两次，根据经济形势最早可能在9月份降息。

中国决策者已经进行了一年上下的人民币汇率保卫战，把国内利率维持不变，等待美联储将借贷成本从20年高点下调。中美利差若扩大可能加剧资本外流局面，并拉低本币汇率。

但是美国国债大幅走高，拉低了美国收益率，并给人民币减了压。利率期货显示交易员现在预计美联储到年底前至少会降息一整个百分点，从9月或更早就开始动手。

对中国而言，这意味着央行少了一份后顾之忧，而提振经济的机会摆在了面前。

自去年年底以来，人民币面临贬值压力，这源于对中国增长前景的悲观情绪，以及美国国债收益率与中国国债收益率之间的差距扩大。

然而本周美国和中国10年期国债收益率之差收窄至2月以来的最低水平，削弱了美国国债相对于中国国债的吸引力。

因此一些分析师和投资者预测中国央行可能会在数周内采取行动。现在预计美联储今年将降息两到三次，麦格理集团预计中国央行在今年剩余时间内至少会降息两次，是之前预期的两倍。