面对中国两样情：汽车芯片制造商更靠拢 尖端半导体公司向后退

来源：彭博社

随着美国及其盟国的尖端半导体公司对中国敬而远之，芯片市场一个不那么光鲜的领域正进一步靠拢这个世界第二大经济体。

在汽车芯片制造商的销售因库存过剩和西方接纳电动汽车的速度慢而受到影响之际，本季的财报表明，中国对于汽车芯片制造领域的大型参与者有多么重要。

在过去的两周，恩智浦半导体首席执行官Kurt Sievers提及欧美工业市场疲软与中国电动汽车今年销量“惊人增长”的鲜明对比。英飞凌首席执行官Jochen Hanebeck表示，电动汽车市场不振下，更广泛的复苏仍捉摸不定，但中国的韧性帮助这家德国芯片制造商的获利。对于德州仪器来说，中国业务在其五个产品市场的增幅多达20%。

随着地缘政治紧张局势蔓延到汽车领域，对这些芯片制造商来说，加深与中国的接触可能成为一把双面刃 。欧盟和美国已对中国电动汽车进口征收关税，北京方面扬言会反制。华盛顿和布鲁塞尔据悉也在讨论新战略，要评估传统芯片的供给。

迄今为止，美中在技术方面的紧张关系主要集中在华盛顿要遏制北京获得尖端半导体及制造设备的作为。 中国因而想方设法实现技术自给自足，特别是在汽车芯片领域。由于这些技术不需依赖最新的制造工艺，基本上也不受美国出口管制的影响，因此几乎无法阻止中国加快发展脚步并最终取代外国芯片制造商。

研究人员John Lee和Jan-Peter Kleinhans在德国外交关系委员会最近的一篇报告中写道，正如欧盟强大的汽车工业支持了英飞凌、恩智浦和意法半导体一样，中国电动汽车行业独步全球的扩张也大大助力该国此类芯片供应商的发展。他们表示，这有助于中国汽车制造商提高竞争力，可能对欧洲企业和国家经济产生重大影响。

麦肯锡预计，汽车芯片市场到2030年的价值将达到1500亿美元，这是欧洲在半导体产业中表现突出的领域之一。