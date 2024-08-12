海外市场动荡之际A股未成“避风港” 北向资金今年转为净卖出

来源：彭博社

尽管近期美日等海外市场的剧烈波动使得部分机构再度看好“东升西降”交易，但数据显示外国投资者或仍不为所动，在上周五净卖出A股近78亿元人民币（14亿新元）后，北向资金今年对A股已转为净卖出。

彭博汇总数据显示，上周的五个交易日中有三日北向资金为净卖出，全周累计净卖出近150亿元。同时截至上周五，今年以来北向资金对A股的资金已转为净卖出，金额逾17亿元。

受益于中国一揽子的托市和稳增长举措，今年2月至5月期间北向资金一度大额回流A股并助力市场行情。不过随着中国经济复苏再显波折和监管趋严等，北向资金自6月开始再度撤离A股市场。上周海外市场在衰退担忧和套息交易平仓压力下剧烈波动，但外资对中国股市的兴趣并未明显增加。

海通证券在报告中指出，面对短期宏观基本面阶段性转弱，短期外资态度仍需时间验证，长线资金回流或有赖于稳增长政策落地和基本面进一步修复。摩根士丹利也在上周的一份报告中称，中国不太可能成为避风港，宏观方面的不确定性是主要障碍。

值得注意的是，沪深港通交易信息披露机制调整的第二阶段将于下周生效，届时沪深股通每日收市后仅公布当日成交总额及总成交笔数、ETF成交总额等，每日净流入流出统计将成为历史。